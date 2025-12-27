鄭麗文盼2026上半年赴中見習近平！柯志恩：希望我們的主席有智慧…

記者陳思妤／台北報導

柯志恩受訪時表示，「希望我們的主席絕對會有那個智慧，能幫台灣求取最大利益」（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文何時會訪問中國受到關注，她昨（26）日鬆口，希望時間落在2026年上半年，並說如果她要去，就是跟中國國家主席習近平碰面。對此，確定要代表國民黨出戰2026高雄市長選戰的藍委柯志恩今（27）日表示，「希望我們的主席絕對會有那個智慧」，能幫台灣求取最大利益。

鄭麗文日前就表態想見習近平，她正式上任黨主席後，何時前往中國受到關注。她昨天鬆口，如果對岸有邀請，希望可以在上半年達成訪中國的計畫，因為下半年要集中在選舉活動，沒有時間能夠規劃。至於去中國是否就是要跟習近平見面？她直言，「如果我要去的話」。

柯志恩今天受訪時被問到，怎麼看鄭麗文說有機會的話，希望明年上半年去中國見習近平？她回應，連總統賴清德都想跟習近平喝珍珠奶茶了，如果在野黨主席有辦法在對等平等的原則下見習近平，「我相信她有智慧，能夠讓我們台灣人覺得兩岸和平還是可期的」。

柯志恩指出，除了中國之外，鄭麗文也強調要到美國拜訪智庫，這是一連貫的行程。她說，要強調在野黨主席沒有任何實權，只是要創造彼此間的和諧、和平，「不管是中國大陸或是美國，希望我們的主席絕對會有那個智慧，能幫台灣求取最大利益」。

