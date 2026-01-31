鄭麗文盼2026見習近平 頻遭追問喊「改天再訪」

面對媒體追問，鄭麗文不願多說。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文，上任後不斷展現對於兩岸交流的決心，更說希望在上半年和習近平見面。但基層憂心，黨內對於兩岸的立場，恐怕會影響到2026的選舉，不過國民黨副主席蕭旭岑回應，難道國民黨不碰兩岸，選舉就會贏了嗎？對此國民黨立委樂見兩岸在民生上多交流，不認為會對2026年會帶來負面影響。

記者：「對這次常委選舉，競選有信心嗎？主席怎麼看要去中國。」

面對媒體追問，鄭麗文不願多說，但她在專訪時透露，希望自己在2026上半年能訪問北京，而且和習近平見上一面，再次展現自己對於兩岸交流的決心。

廣告 廣告

記者vs.國民黨主席鄭麗文：「怎麼看民進黨又再抹紅，去中國交流呢？（改天再給你們訪，改天再給你們訪謝謝）。」

對鄭麗文而言，任內第一要務是台海和平，也拋出會在國民黨重返執政後推動兩岸和平框架，尤其在2月初，睽違9年的國共論壇就要登場，雖然定調是以智庫交流的形式，但基層難免憂心，不斷和中國扯上關係恐怕會影響2026選舉，不過國民黨副主席蕭旭岑回應，難道不碰兩岸選舉就會贏？

立委（國）王鴻薇：「我覺得在兩岸的部分，我們目前多進行民間交流，還有民生性的交流，我相信對於我們這一次2026的選舉，我並不覺得會有什麼負面的影響。」

立委（國）徐巧芯：「所以我相信國民黨，這一次前往中國大陸去，用主題式智庫式的座談，那也是本著對於人民民生的初衷，兩岸和平穩健發展的立場，那所以也希望，這類型的這個抹紅，那可以停止下來。」

而就在此刻，組成國民黨平時最高權力機關的中常委，也在31號進行改選，當選的常委將於2月4號上任，屆時是否影響黨內對於兩岸的立場，2026大選國民黨的兩岸牌，若抓不住民意走向，2028勢必全黨苦無方向。

更多東森新聞報導

國民黨新北市長參選人 李乾龍：春節前應可出爐

柯拋藍白分工「也可能變分手」？ 藍：政黨有差異正常

蔣萬安拚連任！ 最新民調輾壓鄭麗君、王世堅

