鄭麗文瞎喊兩岸同屬一中！梁文傑酸「學學蔣萬安」：要多談捍衛中華民國
記者楊士誼／台北報導
國民黨主席鄭麗文日前前往東吳大學演講，在回答學生提問時稱「中華民國當然是一個國家」，雖然中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但「同屬一個中國」。陸委會副主委梁文傑今（24）日直言，鄭麗文可以學學台北市長蔣萬安，蔣萬安都是談「捍衛中華民國」，不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國。
鄭麗文日前獲東吳大學政治學系學生會邀請演講，有學生詢問她對於中華民國與台灣等國家定位。鄭麗文一聽即表態，「中華民國當然是一個國家」，雖然中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但「同屬一個中國」，這就是《中華民國憲法》白紙黑字的規定。誰對中華民國有質疑，誰想要扭曲改寫中華民國代表的價值呢，不言而喻。鄭麗文更對學生說，「不需要這樣挑釁地問」，不用急著決定立場。
梁文傑上午受訪時直言，鄭麗文可以學學蔣萬安。蔣萬安都是談「捍衛中華民國」，這也是目前台灣人民最大的公約數，「那不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國」。另對於多名國民黨立委赴中回台後，再次擋下國防特別預算等，是不是與中方談了些什麼？梁文傑僅簡單表示，這個部分由社會上去討論。
