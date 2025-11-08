鄭麗文神色哀戚追思「共諜」！現場竟唱中國紅色歌曲《安息歌》
記者陳思妤／台北報導
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動雖然號稱是追悼白色恐怖受難者，卻被質疑根本是追思支持統一的青年，以及共諜將官吳石。現場高唱中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文則是神色哀戚、肅穆。而活動的祭文則控訴美國，再次以反共為號召，「妄圖以台制華」。
鄭麗文今天出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動被質疑，是追思當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石。吳石被中共封為「密使一號」，中國官方指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，中國北京的無名英雄廣場也樹立著吳石的雕像。
且這場祭悼活動還由「台灣民主自治同盟」（台盟）向在台犧牲的中國烈士致敬，但「台灣民主自治同盟」並非台灣政治組織，而是在中共政黨中排名第八的所謂「民主黨派」。
鄭麗文今天一到場就受到熱情歡迎，還有支持者高喊，「鄭麗文主席加油，我們都是中國人！」
活動一開始先進行默哀1分鐘，接著獻花、行三鞠躬禮，接著還獻唱紅色歌曲《安息歌》。鄭麗文表情哀戚的聽著《安息歌》，復位回到位子上聽祭文時情緒看起來還難以平復。
《安息歌》為中國紅色歌曲，原名是《安息吧，死難的同學》，是由中國上海聖約翰大學的中共地下黨員成幼殊作詞，而白色恐怖版本的歌詞為，「安息吧，死難的同志，別再為祖國擔憂，你流的血照亮著路，指引我們向前走，你是民族的光榮，你為愛國而犧牲，冬天有淒涼的風，卻是春天的搖籃，安息吧，死難的同志，別再為祖國擔憂，你流著血照亮的路，我們繼續向前走」。
祭文則提到，人民聞共色變，台灣淪為美國戰略第一島鏈的馬前卒，何其危險，但是這段關於犧牲的歷史，先是被清洗，後來又被扭曲，現在罔顧「島內民聲」的民進黨政府正在濫用被閹割的歷史，在台灣製造「信息繭房」，服膺於帝國主義，準備將台灣製造業掏空殆盡。還提到，為了鞏固全球產業鏈優勢，向來以自身利益為優先的美國霸權，在日漸積弱的產業的環境中，再次以反共為號召，將手伸向第一島鏈，不僅要掏空台灣，更要台灣不斷軍購，刺激兩岸發動地緣戰爭，「妄圖以台制華」。
更多三立新聞網報導
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
其他人也在看
反觀蕭美赴歐演說！她轟鄭麗文：國家危機
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將參加「二0二五年五0年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。對此，民...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
鄭麗文明追思共諜 蔣萬安反應曝
國民黨新任黨主席鄭麗文明天（8日）將出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。根據採訪通知，這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。蔣家第四代、台北市長蔣萬安被問到此問題，並無多做回應。吳石官拜國防部中將參謀次長，從南京時期即不斷將國軍在東南、華南、台灣的部署自由時報 ・ 1 天前
赴白色恐怖秋祭「追思共諜」惹議 鄭麗文批：有人刻意扭曲誤導
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文則在致詞時表示，自己上任國民黨主席還不到1週，就受到主辦單位邀請，因此自己今天必須前來參加，而這2天台灣的政治、媒體環境，開始有人故意誤導，完全扭曲這場活動的神聖與莊嚴性。鏡報 ・ 10 小時前
鄭麗文出席統派團體「追思共諜活動」！民進黨轟敵我不分配合中共統戰：中國的國民黨主席？
戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？放言 Fount Media ・ 1 天前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文：事前不知含共諜吳石
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖追思大會，不過活動追思對象卻包含了當時中共代號「密使一號」的共諜吳石，對此鄭麗文強調自己受邀時並不知情，強調吳石作為間諜，與政治思想犯並不一樣。公視新聞網 ・ 8 小時前
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖追思活動，但該活動紀念對象包括中國共諜吳石、朱楓等人，引起爭議。連前國民黨立委蔡正元都開嗆，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
林亭翰打球頭部嚴重撞擊！送醫緊急開刀取血塊 醫生憂心會有危險
創作才子林亭翰近日透露，因打籃球與人「頭撞頭」導致頭部嚴重受傷，甚至腫脹到必須開刀取出血塊。當時他仍堅持自行開車回家，直到傷勢惡化才緊急就醫。他表示：「原本以為只是瘀青，結果越腫越大，醫生檢查後發現有血塊凝固，不開刀會有風險。」經過手術治療後，目前已恢復許多。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 侯友宜提出兩原則
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。新北市長侯友宜今被問到對此看法，他簡短表示，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這是大家的共識。中時新聞網 ・ 15 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭惹議 盼政治信仰不再付代價
國民黨主席鄭麗文將於明日出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因活動將追思包含中共高階間諜吳石在內的人物，引發各界爭議。鄭麗文今（7日）回應表示，出席此活動是希望兩岸和解、兩岸和平，讓人民不需要再為政治信仰付出代價。中天新聞網 ・ 1 天前
被質疑追思共諜 鄭麗文澄清「吳石非主角」：不怕被貼紅統標籤
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於採訪通知明確表示，追思對象包含前高階共諜將官吳石，讓鄭麗文的與會立場備受質疑；對此鄭麗文澄清「吳石非活動主角」，強調其間諜的身分跟大眾認知的思想政治犯不同。鄭麗文參與「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」受訪表示，無論是二二八事件還是白色恐怖，都不應......風傳媒 ・ 6 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
批鄭麗文追思共諜吳石！吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨
國民黨主席鄭麗文今（8日）參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於過往的國民黨主席一向拒絕參加相關活動，也讓鄭麗文此行受到關注；而有關鄭麗文出席追思會、追悼高階共諜將官吳石一事，民進黨立委吳思瑤批評，是對中華民國的背棄。吳石是誰？吳思瑤說明，吳石當年是被共產黨封為「密使一號」、安插在國民黨內部的最高諜報人員，以消滅中華民國為目的，負責替中......風傳媒 ・ 14 小時前
買房像開「大型盲盒」？他列3地雷點網嘆：1類風險更大
財經中心／徐詩詠報導不少人將買房視為人生重要目標之一，不過，日前有一名購屋族大嘆「買房就像在開盲盒」一樣，並列出3大地雷點。貼文曝光後引發熱議，更有網友點出「預售屋」的風險更大。民視財經網 ・ 13 小時前
鄭麗文將追思中共間諜吳石 王定宇喊荒謬：如同對著蔣介石吐口水
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派社團舉辦的「白色恐怖受難者追思大會」，追思對象包括中共潛伏在台的最高階間諜吳...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯。對此，她在致詞時表示，台灣在過去因為大環境背景，歷經了長年的戒嚴，「這一段和解、面對歷史的過程，舉步維艱、斷斷續續直到今天。」另外，對於傳出，活動中有「紀念共諜吳石等人」的流程，她在致詞時也表示，這場活動遭外界惡意扭曲，「從未以吳石等人作為主要祭悼對象。」民視 ・ 10 小時前
鄭麗文悼念共諜吳石！王定宇怒嗆汙衊白恐受難者：形同吐蔣介石口水
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席追思會，悼念因洩密、中共地下黨員身分而遭槍決的共諜吳石。民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文將吳石洗白成「白色恐怖受難者」，完全是污辱真正的受害者，此舉更是赤化國民黨、對蔣介石吐口水。王定宇痛斥，此舉也是完全站在中共的史觀之上，唯一額首稱慶的，是中國共產黨。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
荷總理：中國同意安世恢復晶片出口
荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）7日在巴西舉行的氣候峰會場邊指出，中國同意安世半導體在中國工廠恢復晶片外銷。中時財經即時 ・ 11 小時前
「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬
即時中心／顏一軒、李美妍報導經過15天的禁運、禁宰令後，非洲豬瘟疫情已清零，從昨（7）日零時起，全國已恢復活豬的拍賣與屠宰，行政院政務委員陳時中今（8）日在臉書已本土清零 「豬」事大吉為題發文，並曬出兩張在餐館大啖豬肉小吃的照片。而總統賴清德也於社群平台釋出一段快問快答的影片，分享自己最愛的豬肉小吃，除了感謝全民共同防疫外，也再度呼籲大家勿從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，期待能早日讓台灣豬肉重返國際市場。民視 ・ 12 小時前
痛批鄭麗文秋祭追思共諜吳石 蔡正元譏國民黨應改名為「投降黨」
中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席「秋祭」活動，活動現場佈景中將共諜吳石列為「犧牲烈士」，國民黨前立委蔡正元則在臉書中痛批，鄭麗文作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。鏡報 ・ 10 小時前
黃仁勳快閃台南！偕魏哲家啖牛肉爐 粉絲搶要簽名
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳再度來到台灣，今(7)日下午前往台積電台南三奈米廠，晚餐繼續跟台積電董事長暨總裁魏哲家，在知名餐廳用餐，台積電高層幾乎全到了，從牛肉爐店，再到冰店，黃仁勳所到之處，都有民眾等候簽名，場面熱鬧，他也送上肉燥飯、明信片，給慕名而來的粉絲。來來來見者有份，輝達執行長黃仁勳滿手的肉燥飯，還要台積電董事長暨總裁魏哲家幫他一起發，台積電董事長魏哲家說：「太厲害了，嘿，有人還餓的嗎。」看看他7日抵達台灣，結束台積電台南三奈米廠的行程後，馬不停蹄來到永康的牛肉爐店用餐，除了魏哲家就坐在他的對面。台積電高層幾乎全到了，除了副總經理王英郎也被捕捉到身影，現場還有技術開發資深副總經理張曉強，共同營運長米玉傑，執行副總經理暨共同營運長秦永沛，通通來吃牛肉鍋，輝達供應鏈高階主管，則坐在他的旁邊，持續展現雙方的好交情，黃仁勳所到之處都掀起旋風，還有學生特地寫手版，希望能獲得偶像的簽名。粉絲李同學說：「對，(寫說)我是你的粉絲，然後我每天看你的影片，然後我希望你可以簽名給我，我的夢想是跟你一樣，成為一個很有錢的人。」來不及到牛肉爐追星也沒關係，黃仁勳下一站前往台南知名冰店，照樣是照相簽名來者不拒，買下整面明信片一一簽名。輝達執行長黃仁勳說：「很棒的一天，很開心見到你們。」黃人勳結束台南行搭機飛往台北，接下來也將參加台積電一年一度的運動會，一舉一動持續受到關注。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前