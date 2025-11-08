鄭麗文神色哀戚追思「共諜」！現場竟唱中國紅色歌曲《安息歌》

記者陳思妤／台北報導

國民黨主席鄭麗文出席【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】（圖／翻攝畫面）

國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動雖然號稱是追悼白色恐怖受難者，卻被質疑根本是追思支持統一的青年，以及共諜將官吳石。現場高唱中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文則是神色哀戚、肅穆。而活動的祭文則控訴美國，再次以反共為號召，「妄圖以台制華」。

鄭麗文今天出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動被質疑，是追思當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石。吳石被中共封為「密使一號」，中國官方指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，中國北京的無名英雄廣場也樹立著吳石的雕像。

且這場祭悼活動還由「台灣民主自治同盟」（台盟）向在台犧牲的中國烈士致敬，但「台灣民主自治同盟」並非台灣政治組織，而是在中共政黨中排名第八的所謂「民主黨派」。

鄭麗文今天一到場就受到熱情歡迎，還有支持者高喊，「鄭麗文主席加油，我們都是中國人！」

活動一開始先進行默哀1分鐘，接著獻花、行三鞠躬禮，接著還獻唱紅色歌曲《安息歌》。鄭麗文表情哀戚的聽著《安息歌》，復位回到位子上聽祭文時情緒看起來還難以平復。

《安息歌》為中國紅色歌曲，原名是《安息吧，死難的同學》，是由中國上海聖約翰大學的中共地下黨員成幼殊作詞，而白色恐怖版本的歌詞為，「安息吧，死難的同志，別再為祖國擔憂，你流的血照亮著路，指引我們向前走，你是民族的光榮，你為愛國而犧牲，冬天有淒涼的風，卻是春天的搖籃，安息吧，死難的同志，別再為祖國擔憂，你流著血照亮的路，我們繼續向前走」。

祭文則提到，人民聞共色變，台灣淪為美國戰略第一島鏈的馬前卒，何其危險，但是這段關於犧牲的歷史，先是被清洗，後來又被扭曲，現在罔顧「島內民聲」的民進黨政府正在濫用被閹割的歷史，在台灣製造「信息繭房」，服膺於帝國主義，準備將台灣製造業掏空殆盡。還提到，為了鞏固全球產業鏈優勢，向來以自身利益為優先的美國霸權，在日漸積弱的產業的環境中，再次以反共為號召，將手伸向第一島鏈，不僅要掏空台灣，更要台灣不斷軍購，刺激兩岸發動地緣戰爭，「妄圖以台制華」。

