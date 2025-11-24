鄭麗文祭兩蔣並批綠破壞民主 綠反譏不宜與鄭談民主

國民黨主席鄭麗文今天(24日)到桃園慈湖與大溪陵寢謁陵時細數「兩蔣」功績，期許國民黨扮演關鍵歷史角色，讓兩岸遠離戰火、國共和解、開創區域穩定與和平，她並質疑民進黨是民主破壞者。對此，民進黨發言人韓瑩表示鄭麗文曾稱普丁不是獨裁者，民進黨不適合與在自由民主上唱反調者討論民主。

國民黨主席鄭麗文24日率領國民黨副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑及黨務幹部到桃園慈湖與大溪，向國民黨總裁蔣中正、前總統蔣經國獻花致敬。

廣告 廣告

鄭麗文結束謁陵後接受媒體採訪，被問到日前祭悼共諜吳石引發爭議，這次是否要向「兩蔣」解釋並澄清誤會？鄭麗文表示，北伐、抗日及國共內戰等重要戰役都是由蔣中正領導；蔣中正在烽火連天的時代保衛中華民國、保衛台灣，她希望國民黨也能扮演關鍵歷史角色，讓兩岸遠離戰火、國共進行和解、開創區域的穩定與和平。

鄭麗文接著細數蔣經國推動十大建設、創造經濟奇蹟，打造今日高科技的「護國神山」，並解除戒嚴、推動民主轉型，她強調自己要追隨蔣經國的智慧與魄力，同時質疑民進黨是台灣民主轉型後最大的受益者，如今也是民主最大的破壞者。鄭麗文：『(原音)所作所為都在嚴重的腐蝕台灣民主憲政的基石，我們好不容易所有的民主的成就將會一點一點的毀在民進黨的手裡，所以今天中國國民黨非常重要的是必須延續、保護、捍衛台灣的民主憲政。』

對於鄭麗文稱民進黨是台灣民主的破壞者，民進黨發言人韓瑩表示，鄭麗文日前稱普丁不是獨裁者的荒謬言論成為國際笑話，台灣社會仍記憶猶新。

她指出，鄭麗文先是歌頌獨裁者、戰爭侵略者，後又唱和中共、悼念共諜吳石，敵我不分，淪為統戰幫兇。對於一個認為普丁不是獨裁者、屢屢與自由民主唱反調的人而言，似乎不適合與其討論民主這件事。