鄭麗文祭共諜吳石挨批唱和中共 邱議瑩：支持柯志恩就是「挺鄭」

即時中心／温芸萱報導

國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，祭奠五零年代共諜吳石，引爆政治爭議。對此，民進黨高雄市立委邱議瑩今（9）日批評，同時期前總統蔡英文赴柏林推動民主外交、副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，形成強烈對比。邱議瑩表示，國民黨唱和中共、背棄民主，而高雄市長參選人柯志恩出任鄭麗文任命的高雄市黨部主委，「支持柯志恩就是支持鄭麗文的親中路線」。

鄭麗文昨（8）日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，親自祭奠五零年代高階共諜吳石，引發黨內外一片譁然。對此，邱議瑩今（9）日在臉書發文痛批，指出同一時間，蔡英文正在德國柏林出席「自由會議」推動民主外交，蕭美琴則以副總統身分首度在歐洲議會發表演說，展現台灣與世界民主陣營並肩而行的決心。

快新聞／鄭麗文祭共諜吳石被批「唱和中共」 邱議瑩：支持柯志恩就是挺鄭

邱議瑩表示，蔡蕭外交接力、鄭麗文追思匪諜。（圖／翻攝自threads）

邱議瑩直言，短短一週內即可看出兩條截然不同的路線——一條與世界同行、一條向威權致敬。她批評，鄭麗文身為國民黨主席，竟選擇追思曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜吳石，充分顯示國民黨正向中共極權靠攏、背離民主價值。

邱議瑩也點名，高雄市長參選人柯志恩再度出任鄭麗文任命的高雄市黨部主委，已明確與中共立場唱和。邱議瑩呼籲，支持柯志恩就是支持鄭麗文的親中路線，台灣未來該往哪一邊走，人民必須清楚選邊站。





