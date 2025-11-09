即時中心／温芸萱報導

國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，親祭共諜吳石，引發各界譁然。對此，律師黃帝穎變在臉書痛批，鄭麗文在現場高唱紅曲〈安息歌〉，是「敵我不分、向中共表忠」，質疑此舉是在「安習近平的心」。他指出，吳石是中共滲透國民黨的「密使一號」，還被中國封為英雄、立像紀念。黃帝穎怒轟，鄭麗文追悼共諜，「對畢生反共的國民黨故總裁蔣介石、前黨主席蔣經國情何以堪？」。

快新聞／鄭麗文祭共諜唱紅曲《安息歌》！挨轟「安習近平的心」 律師：兩蔣情何以堪？

鄭麗文昨天出席祭奠共諜活動，引發各界譁然。（圖／民視新聞資料照）

黃帝穎指出，吳石是中共當年安插在國民黨政府內部的最高階共諜，被中共封為「密使一號」，其生平更被中國拍成統戰電視劇《沉默的榮耀》，而北京「無名英雄廣場」上甚至設有吳石雕像。黃帝穎痛斥，鄭麗文竟公然追悼中共滲透國軍的代表人物，等同否定兩蔣的反共信念。

接著，黃帝穎直言，國民黨曾以反共建國為宗旨，如今黨主席卻向中共示好，「這對畢生反共的國民黨故總裁蔣介石、前黨主席蔣經國情何以堪？」他更質疑，鄭麗文此舉不僅讓兩蔣蒙羞，「追隨兩蔣的國民黨員，以及堅持民主法治的台灣人，會如何看待國民黨主席鄭麗文舔共叛變？」。





