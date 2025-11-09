即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨主席鄭麗文昨（8）日下午參加統派團體所舉行的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思前高階共諜吳石惹議。對此，民進黨立委賴瑞隆今（9）日痛批，吳石是共諜而且主張和平統一，更是中國全國政協主席王滬寧加強對台各項統戰工作的其中一人，如果鄭麗文及國民黨配合王的統戰行動，相信台灣人絕對不會接受。





賴瑞隆透過自錄影片表示，王滬寧加強對台的各項統戰工作，而吳石就是其中一位，他是共諜且主張和平統一，而這同一論調也是王滬寧希望去推動的，但鄭麗文卻出席了統派活動，同時也讓大家擔憂，鄭主席是否配合王的相關統戰行為。

廣告 廣告

賴瑞隆說，身為台灣最大在野黨主席的鄭麗文，如果她的態度是配合王滬寧的統戰行動的話，那台灣將會更加的危險；他還是要呼籲，國民黨內的「有識之士」與縣市首長，應該要站出來支持台灣，守護國家的自由民主、守護中華民國。

賴瑞隆提及，如果鄭麗文持續親共、親中，配合王滬寧的統戰步調來影響到台灣的話，台灣會相當危險，因此，再次呼籲她嚴守自身言行，不要犧牲中華民國、民主台灣的權益，更不應接受王滬寧的統戰策略，應該站在中華民國台灣這一邊。

最後，賴瑞隆提醒，倘若鄭麗文犧牲中華民國台灣，相信所有台灣人民絕不接受，而如果國民黨也配合鄭主席的做法，那麼國民黨將會遭到台灣人民的唾棄。





原文出處：快新聞／鄭麗文祭共諜惹議 賴瑞隆：配合王滬寧統戰步調影響台灣？

更多民視新聞報導

繼「追思共諜」鄭麗文又惹議！遭爆拒見孫文外曾孫 黨內人士：踐踏國家尊嚴

鄭麗文祭共諜吳石挨批唱和中共 邱議瑩：支持柯志恩就是「挺鄭」

鄭麗文追思共諜！黨內炸鍋：重創國民黨形象

