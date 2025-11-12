鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國民黨副主席連勝文今（12）日認為，祭拜當年內戰共軍的諜報人員，「我沒辦法」。
連勝文今天受訪時表示，大陸如果要紀念他們的情報人員是他們的事情我們尊重，「但我個人沒辦法去忠烈祠紀念未中華民國的前輩同時，也去祭拜當年內戰共軍的諜報人員，我沒辦法」。但民進黨過去也同樣祭拜這些人，搞不清楚民進黨邏輯，過去他們也祭拜這些受難者，當中包括中共情報人員，我搞不清楚他們的邏輯，但我自己不會這樣做
對於民進黨立委沈伯洋遭中共通緝，總統賴清德表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。連勝文回應，理論上來講，賴清德應該有權利調動軍隊、情報人員、國安系統保護國民，「我覺得賴清德把責任推給韓國瑜，非常奇怪」，作為總統這麼大的權力，調動軍警特還無法保護自己人，總統是不是換人做比較好。
國民黨團擬成立「立法院兩岸對策小組」 陸委會：尊重貴院決定
中國通緝沈伯洋 藍黨團拋解方：「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉
被清大拔科法所教職？翁曉玲親上火線回應了：我只是沒開課
鄭麗文誤植228史實！陳文茜：對國家多不熟
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文8日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括1950年代遭處決的共諜吳石等人，儘管她澄清吳石並非政治犯，且228是要和解而非仇恨，但仍舊掀起黨內...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
便當要倒了！館長賴民進黨、學者一句嗆爆 企業家重大示警：注意健身房
近來以罵民進黨為志業的網紅館長陳之漢11日晚間開直播時宣布，旗下的便當店因業績不佳，確定要於月底收攤；談到收攤原因，館長也不意外地賴給民進黨，稱自己真的被害死。學者開嗆，怎麼不乾脆搬去中國做呢？企業家王浩宇則說，如果館長真的跟他說的一樣虧錢，健身房更要注意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 4 小時前
鄭麗文赴白色恐怖政治受難者秋祭 5.9萬人網路投票「90%挺直球對決」
國民黨主席鄭麗文8日出席馬場町公園白色恐怖受難者秋祭，綠營大力攻擊她祭拜共諜吳石，藍營也有意見認為此一舉措失分，中天電視YouTube頻道11日舉行網路投票，高達9成網友挺鄭麗文。中天新聞網 ・ 1 小時前
國民黨總理誕辰紀念活動 鄭麗文卻姍姍來遲
[NOWnews今日新聞]國民黨今（12）日舉行「總理誕辰160週年紀念日活動」，找來年輕人勁歌熱舞，還找抖音網紅跳自創曲，高唱「Lionup！」、「羊群變獅群」。國民黨主席鄭麗文則說，年輕朋友將總理...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
黨內也不滿！鄭麗文追思共諜惹議 連勝文指1事：我沒辦法
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨主席鄭麗文先前赴馬場町紀念公園，出席紅統團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而追思對象竟包含中共安插政府的「密使一號」吳石，消息一出藍營內部輿論抨擊。對此，國民黨前副主席連勝文今（12）日受訪則強調，「但我個人沒辦法去台北市忠烈祠紀念為中華民國前輩的同時，也祭拜當年內戰共軍的諜報人員，我沒辦法」。民視 ・ 1 小時前
真正的殉國英雄！黃光芹曝「這將軍」壯烈犧牲抵共軍：鄭麗文該拜的是他
國民黨主席鄭麗文8日出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過會中追思對象出現國軍共諜吳石，引起政壇爭議，連自家國民黨內都爆出不少嚴厲批判聲音。而媒體人黃光芹今（10）日在臉書發文，提到曾在一江山島戰役中死守共軍並殉國的將軍王生明的故事，直言「鄭麗文該拜的是王生明將軍」。黃光芹引述黃埔基金會顧問廖念漢於《風傳媒》的投書文章，提到1955年元旦，王生明才剛從總統蔣......風傳媒 ・ 1 天前
砍掉高市骯髒腦袋？陸駐大阪總領事慘了 恐遭日本驅逐出境
大陸駐大阪總領事薛劍，針對日本首相高市早苗7日在國會答辯時的「台灣有事」相關言論，在「X」發出不禮貌的推文；雖然薛劍事後刪除，但已經引發日本政壇朝野不滿，自民黨外交小組表示，如果大陸方面，不給日本一個中廣新聞網 ・ 6 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 20 小時前
高市早苗談話惹怒中國！學者分析「日本主流民意」 勸台灣應認清1事
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中國不滿，後續更因中國駐大阪總領事薛劍「揚言斬首」掀起論戰，中日關係受到關注；旅美學者翁履中透過臉書分析，從日本主流民意的角度來看，「守護日本」與「介入台灣」是兩個完全不同層級的社會動員，考量到日本現階段仍以「降溫管理風險」而非「硬碰中國」為主，台灣要做的應該是低調致謝、務實深化合作。翁履中透過臉書發文指出，高市早苗「台灣......風傳媒 ・ 6 小時前
蔣中正後第一人！鄭麗文兼任國民黨革實院長 林濁水酸：太天方夜譚了
國民黨主席鄭麗文走馬上任後，今（12日）首度主持中常會，中常會將同通過一級主管人事案，鄭麗文同時宣布革命實踐研究院院長人事，將由她本人兼任，親自對黨員授課。對此，前立委林濁水開酸，上一位國民黨主席兼任革實院長的是前總統蔣中正，這之後終於又出了唯一兼領黨中心思想和戰略指導訓練大權的主席。他酸，「太天方夜譚了！現在的國民黨只適合知識破碎、思想拼湊混亂、淺薄幼稚、沒有中心思想的獅王領導並嚴格訓練。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
駁斥鄭麗文親中！吳宗憲民進黨：最蠢領導人
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石，引發高度爭議，連國民黨內都罵翻。不過兼任國民黨文傳會主委的藍委吳宗憲表示，鄭麗文非常清楚自己身...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文稱普丁非獨裁者 林佳龍瞠目結舌：挑戰三觀的黨主席
即時中心／顏一軒報導國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪談及俄烏戰爭時，竟脫口說出俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引發爭議。對此，外交部長林佳龍於今（12）日播出的專訪中回應，「鄭麗文對獨裁的見解，已超越了知識的極限，這樣的黨主席真的是在挑戰我們的三觀」。民視 ・ 1 小時前
橋下驚見成堆廢棄「英九撲滿」！價值超驚人
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，帶來強勁雨量和風勢！有民眾分享颱風天奇景，大量堆積在橋下的袋子被強風吹破，裡面竟然滾出馬英九絕版公仔，而且數量龐大，畫面在網路上引發熱議，經網上詢價比對，一隻公...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 3 小時前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 2 天前
民眾黨通過第二波議員提名 候任立委陳清龍推太太接棒、前時力秘書長入列
備戰2026地方大選，民眾黨今(11/12)天在中央委員會上通過直轄市、縣市第二波議員提名，名單包括台中市大里霧峰選區江和樹、台中市后里豐原選區連小華、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰，其中連小華丈夫是現任議員、明年2月將接任立委的陳清龍，吳韋達過去曾任時代力量秘書長。太報 ・ 1 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 22 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前