鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法

國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國民黨副主席連勝文今（12）日認為，祭拜當年內戰共軍的諜報人員，「我沒辦法」。

連勝文今天受訪時表示，大陸如果要紀念他們的情報人員是他們的事情我們尊重，「但我個人沒辦法去忠烈祠紀念未中華民國的前輩同時，也去祭拜當年內戰共軍的諜報人員，我沒辦法」。但民進黨過去也同樣祭拜這些人，搞不清楚民進黨邏輯，過去他們也祭拜這些受難者，當中包括中共情報人員，我搞不清楚他們的邏輯，但我自己不會這樣做

對於民進黨立委沈伯洋遭中共通緝，總統賴清德表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。連勝文回應，理論上來講，賴清德應該有權利調動軍隊、情報人員、國安系統保護國民，「我覺得賴清德把責任推給韓國瑜，非常奇怪」，作為總統這麼大的權力，調動軍警特還無法保護自己人，總統是不是換人做比較好。

