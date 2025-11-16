鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」

國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。

明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，鄭麗文作為一個黨的領導階層怎麼可以傻傻的前去參與，就算未親自背景調查，幕僚給出意見後，也應做出正確決斷。

點出執政與在野黨共同問題

明居正指出，藍綠白三黨的問題是都不太會去讀歷史，當政治人物不讀歷史時，連如何應對對手都不知道，唯一熟悉的只有對方過去如何在國會裡吵架、在選舉時有過什麼發言，這些事情應該注意，但更大的歷史背景不能不懂。

明居正表示，政治人物自己不知道沒關係，但底下幕僚要足夠強，若幕僚不強，政治人物本身也不強，便會相當危險。他認為，藍綠白三黨政治人物都應多讀中國近代史，尤其多讀國共關係史。因為若執政黨不知當年共產黨如何搞垮國民黨，就不曉得現在共產黨如何對付執政黨，並不是不了解就不面對。

明居正：了解中共，並非要歷史和解

明居正提到，了解中共，並非要歷史和解，台灣認為此為歷史和解，中共則認為此為史觀投降。政黨不懂歷史，也就沒有政黨，自然不配領導，政黨一方面要照顧老百姓需求，另一方面政黨必須領導老百姓走上正確方向。當政黨在史觀上混亂時，自我定位便會混亂，進而內部一定大亂，因為內部許多不同意見馬上就會浮現。

明居正透露，現在全球都在幫中華民國反共，而台灣有些人居然認為不應該反共，簡直是天大笑話。中華民國在台灣已民主化，統獨都可以在憲法、言論自由範圍之內討論，若不服氣，可以用選舉或公投方式和平解決統獨問題，不需要配合中共反台獨。

