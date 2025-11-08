鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰

記者劉秀敏／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席由統派團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於活動紀念的包括被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石，讓鄭麗文挨轟敵我不分，鄭麗文則出示邀請函稱，收到的邀請資訊並未提及吳石等人。不過，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷指出，邀請函內容滿滿統戰，更寫著「島內台獨政客」、「挑動敵意」、「製造恐懼」、「兩岸兵凶戰危」，還以為是中國國台辦的新聞稿。

針對追思共諜、敵我不分的質疑，鄭麗文今日在臉書秀出邀請函，同時發文表示，活動並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，「日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人」。五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。

卓冠廷則表示，鄭麗文拿「悼念白色恐怖」來開脫，自己看看所貼出的邀請函，根本就是滿滿的統戰。

卓冠廷指出，鄭麗文駁斥「追思共諜吳石」，卻把整起事件背後的統戰組織給揭開。這次邀請鄭麗文出席慰靈儀式的是「台灣地區政治受難人互助會」，光是名稱中寫著「台灣地區」就令人警鈴大響。

卓冠廷痛批，邀請函中的文字更是沒在演，寫著「島內台獨政客」、「挑動敵意」、「製造恐懼」、「兩岸兵凶戰危」，還以為是中國國台辦的新聞稿。整個慰靈活動，乃至整個組織，打著追求和平的名號，實際上就是在合理化中國共產黨的滲透、侵略行動之實。「鄭麗文的出席，就是背書！」

蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯

