鄭麗文秋祭惹議 黃國昌：吳石是共諜非政治受難者

鄭麗文秋祭「黨內炸鍋」，黃國昌：相信這些聲音她聽到了。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

國民黨主席鄭麗文上周六（8日）受邀出席1950年代白色恐怖受難者秋祭追思會，追思對象包括共諜吳石，雖然鄭麗文強調出席悼念與吳石無關，相關爭議仍持續延燒。民眾黨主席黃國昌今（10日）強調，吳石是共諜，而不是政治受難者，這是很清楚的客觀事實，相信一些評論「鄭麗文主席應該都聽到了」。

黃國昌被問到怎麼看鄭麗文日前出席追思會一事，他表示，吳石是共諜，而不是政治受難者，這是很清楚的客觀事實，鄭麗文參加包含吳石在內的追思活動，國民黨內部已經出現非常多的聲音，甚至前藍委蔡正元也提出一些評論，「我相信這些聲音，鄭麗文應該都聽到了」。

黃國昌強調，對於台灣民眾黨而言，最重要的事情是，台灣民眾黨堅持捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，這是絕對不變的原則，且是絕對會堅守的底線。綠營則猛轟鄭麗文「怎麼對得起反共的蔣介石」。蔡正元提醒，國民黨主席最好聽聽選將們意見，而不是自以為是創造兩岸和平議題，反而讓民進黨和賴清德脫離最不利的戰場，還笑到喘息。國民黨發言人牛煦庭解釋，鄭麗文已公開清楚表達立場，吳石不是政治受難者，而是情報工作者，因此不是紀念對象。