鄭麗文秋祭白色恐怖共諜 蔡正元痛批改黨名「中國國民投降黨」名符其實
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席統派「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」祭拜共諜引發爭議，前國民黨立委蔡正元痛批，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。
蔡正元透過臉書發文表示，白色恐怖與政治受難者，台灣所謂的白色恐怖其實就是中共台灣工作會書記蔡孝乾，被捕時所供出來的一千八百多名共產黨員，其中一千五百多名已經供在北京神壇上，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案。
蔡正元指出，因為同樣情形在對岸也好不到那裡去，當時的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作，國共內戰是是非非現在已成歷史論題，但是共產黨書記蔡孝乾領導的組織，當然不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位為「政治受難者」， 那就要看從什麼人的觀點來看。
蔡正元強調，至少目前還沒看過對岸的領導人，去祭拜過什麼「國民黨的政治受難者」。作為中國國民黨主席要祭拜 這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作。中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。
其他人也在看
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。電視劇《沉默的榮耀》：「自他通共的那天起，毛澤東的辦公桌上，就放著和我辦公桌上，一模一樣的作戰計畫。」中國央視十月推出的諜戰劇《沉默的榮耀》，以在台共諜吳石等人為主角。他洩漏情報給共產黨，更被視為當年國民政府在大陸潰敗關鍵，蔣介石恨之入骨。但如今國民黨新任黨主席鄭麗文，竟要出席包含追思吳石的慰靈大會，連黨內也挺不下去。台北市長蔣萬安：「我認為我們應該紀念那些，捍衛中華民國保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」鄭麗文出席追思共諜吳石慰靈大會引發熱議。（圖／民視新聞）立委（國）徐巧芯：「這是屬於共產黨的史觀，並不是屬於我們中華民國，包含國民黨的史觀，所以兩岸我們追求和平，但是歷史應該要分明。」鄭麗文出席追思共諜吳石慰靈大會引發熱議。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「政治受難者所辦的秋季活動，已經超過30年了，從來沒有以吳石先生，作為一個祭悼的對象，甚至於是主角，這邊很鄭重的澄清這個應該就是，原則上是跟吳石無關。」即便鄭麗文再三澄清，收到邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石會祭悼主角，但這把火似乎難以平息，前立委蔡正元甚至在臉書開炮，作爲黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的英雄，的確是顛倒歷史定位傑作。諷刺國民黨從今以後應該改名爲「中國國民投降黨」。國民黨主席鄭麗文：「我覺得其實就讓大家了解事實的真相，了解事實的真相，我相信大家都會能夠理解跟支持的。」桃園市議員（無）于北辰：「你想想看他當時批的槍斃令，把吳石在馬場町槍決，今天國民黨主席要去紀念他，那妳是在打臉蔣中正嗎？妳在說蔣介石你是獨裁、惡霸、劊子手嗎？」當年蔣中正以叛亂罪將吳石處以死刑，如今新任國民黨主席卻在同一地點獻花追悼，顯得格外諷刺。原文出處：鄭麗文出席追思共諜吳石 蔡正元轟：應改名「國民投降黨」 更多民視新聞報導卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜吳石 吳思瑤：褻瀆英勇捐軀的國軍烈士
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，追思對象包含共諜吳石，引發爭議。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 侯友宜提出兩原則
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。新北市長侯友宜今被問到對此看法，他簡短表示，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這是大家的共識。中時新聞網 ・ 1 天前
白色恐怖秋祭遭指「祭拜最高階共諜吳石」 主辦方：絕非事實
國民黨主席鄭麗文今天（11/08）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，日前消息傳出遭指控「祭拜最高階共諜吳石」等，引發批評，主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」今天發出聲明，說明此一「秋祭」活動是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義，且秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者。互助會強調，「近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實。」太報 ・ 1 天前
綠批鄭麗文祭共諜 他曝姚文智岳父曾做這事
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）受邀，參加台北市馬場町舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
市長初選誰能出線? 許智傑：穩定維持前段班，最終會贏得勝利
綠營市長初選誰能出線? 立委許智傑在一場市民見面會強調：他穩定維持前段班，最終會贏得勝利（ 許智傑團隊提供）臺灣時報 ・ 1 天前
民進黨高雄市長初選白熱化 開盤民調曝光！選情超膠著
民進黨高雄市長初選白熱化 開盤民調曝光！選情超膠著EBC東森新聞 ・ 1 天前
「資深新住民」曾寶儀力挺「好友港節」 超愛港味 與港仔台爸 張啟樂很合拍
圖片提供：好友港節臺灣時報 ・ 1 天前
(特稿)戴資穎退休後的無限可能
羽球球后戴資穎。（資料圖／中華奧會提供）臺灣時報 ・ 1 天前
分析／稱追思會與「共諜」無關遭主辦方打臉 鄭麗文配合中共敘事難辯解
國民黨新任黨主席鄭麗文今天（8日）赴馬場町紀念公園出席由統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但活動主要祭悼對象竟為中共當年安插在國府內部的最高階「共諜」將官吳石，引發輿論譁然。鄭麗文辯稱追思活動與吳石無關，卻頻遭主辦單位打臉。鄭麗文配合中共敘事追思共諜，還以「兩岸和平」作為出席的正當理由，何其荒謬。鏡報 ・ 23 小時前
「顏正國提早殺青」黃尚禾、李千娜淚崩…
鐵爸/取自鐵爸臉書臺灣時報 ・ 1 天前
鄭麗文追思吳石！徐巧芯稱「確實有很多共諜」：蔣中正當時守護中華民國
國民黨主席鄭麗文今（8）日參與追思活動，紀念白色恐怖時期遭槍決的共諜吳石等人，引起批評。國民黨立委徐巧芯上午受訪表示，1949年的時空背景下「確實在台灣有很多共諜」，才會有白色恐怖，除了未遭公平對待者外，也有一部分人確實是共諜而遭處決。她指出，從國民黨立場而言，蔣中正當時正在守護中華民國，鄭麗文去該活動可能也是考量兩岸和平的立場，「兩岸我們追求和平，但歷史也必須要分明」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國「強摘器官黑手」伸向孩童？2寶媽PO片：超怪
國際中心／李汶臻報導中國國家主席習近平在中共93閱兵典禮當天，被錄到私下談論器官移植、長生不老等話題；有關對話流出後震驚全球，也讓各界再度關注中國器官移植疑雲事件。近日，中國上海竟爆出小學生被要求集體抽血存樣的案件，有學生家長收到來自官方的同意書。但就有家長認為同意書中有不少內容疑點重重，因此將此事拍成影片上傳至抖音平台。而爆料影片留言區的「超詭1幕」卻讓人越看越覺得細思極恐。民視 ・ 1 天前
出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文抵達會場時，一一向受難者家屬們握手致意，還有人高喊「兩岸一家親 ，我們都是堂堂正正的中國人」。此外，現場還響起中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重地聆聽未開口合唱。鏡報 ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭 媒體人笑民進黨很尷尬又矛盾
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，被處決的共諜叛將吳石也被列入「犧牲烈士」之列。對此，有媒體人分析，民進黨很尷尬，因為促轉會平反了吳石案的其他人，民進黨一方面抗中保台，一方面又要幫早年的共諜或親共派平反，是最大的諷刺。又如「二七部隊」的謝雪紅，成了民進黨與共產黨一起為她平反的奇妙存在，因為早年台共、台獨一家親！中時新聞網 ・ 1 天前
台中市第八屆纖創獎盛大頒獎 香港藝術家熱熔膠創作巧思奪藝術類首獎
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由臺中市政府文化局主辦的「臺中市第八屆纖維創作獎」，今（8）日在纖 […]觀傳媒 ・ 1 天前
黨團修改兩年條款「傅崐萁恐成萬年總召」？吳崑玉揭國會恐有「這狀況」！
論壇中心／綜合報導國民黨團今（7）日通過修改內規案，未來總召得連選連任，讓原本明年任期將屆的國民黨立院黨團總召傅崐萁有機會繼續連任，恐怕成為「萬年總召」。專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上就透露，未來國會上的各種爭議法案，恐怕在傅崐萁的主導下，會繼續強推。民視 ・ 1 天前
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但被質疑是「追思共諜」。台北市長蔣萬安表態，應該紀念捍衛中華民國的前輩。對此，鄭麗文說，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
戴資穎退役》Sindhu長文祝福 「跟你的對戰改變了我」
巴黎奧運後就不曾出賽的台灣羽球天后戴資穎，昨天晚上正式宣布退休，世界羽壇也紛紛發文向他送上祝福。他職業生涯最主要的對手之1，印度好手P. V. Sindhu，也在社群網站上發出長文紀念2人亦敵亦友的生涯。TSNA ・ 1 天前
ARKis三成員狂玩手遊 東翰喊話想前進韓國舞台
男團ARKis於8日現身「2025 ITF台北國際旅展」，擔任2025年旅展的演出嘉賓，他們也帶來熱力四射的表演，結束後還跟KISS（粉絲名）進行專屬的小卡簽名會。中時新聞網 ・ 23 小時前