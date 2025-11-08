鄭麗文秋祭白色恐怖共諜 蔡正元痛批改黨名「中國國民投降黨」名符其實

取自蔡正元臉書

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席統派「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」祭拜共諜引發爭議，前國民黨立委蔡正元痛批，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。

蔡正元透過臉書發文表示，白色恐怖與政治受難者，台灣所謂的白色恐怖其實就是中共台灣工作會書記蔡孝乾，被捕時所供出來的一千八百多名共產黨員，其中一千五百多名已經供在北京神壇上，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案。

蔡正元指出，因為同樣情形在對岸也好不到那裡去，當時的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作，國共內戰是是非非現在已成歷史論題，但是共產黨書記蔡孝乾領導的組織，當然不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位為「政治受難者」， 那就要看從什麼人的觀點來看。

蔡正元強調，至少目前還沒看過對岸的領導人，去祭拜過什麼「國民黨的政治受難者」。作為中國國民黨主席要祭拜 這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作。中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。