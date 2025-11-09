鄭麗文秋祭追思共諜挨轟 前藍委竟流淚大讚：她是女英雄

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文8日出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，這讓部分民眾無法認同。不過前立委邱毅卻力挺，大讚鄭麗文是女英雄。

邱毅發文稱，在馬場町的秋祭現場，鄭麗文拿著花圈鞠了三個躬，第三個躬超過九十度而且時間很長，「看了這一幕，我忍不住哭了」。馬場町紀念公園裡的亡靈，當年受盡酷刑殘害的亡靈，等了七十多年，等來了國民黨主席，在鄭的三鞠躬後，終於可以安息了。

邱毅大讚，鄭麗文是真正的女英雄。（圖／資料照）

邱毅提到，鄭麗文和受難者家屬一起唱安息歌，安息歌的原名叫「安息吧，苦難的同志」，大家說這是紅色歌曲，是紅色歌曲又如何？他眼前突然出現這般影像，一個個年輕的生命，唱著歌走向刑場，這是多麼悲壯的一幕。

邱毅直言，過去在台灣，有許多被隱敝的故事，父母告誡他在外面絕不能說，還被交代要把這些人視為奸匪。鄭麗文去了秋祭，扛住了排山倒海的攻擊，也準備承受隨之而來的巨大壓力。

邱毅強調，鄭麗文當上黨主席，他沒道賀，「但這次，我要為她喝釆」，為鄭的理想、決心、勇氣，「她是真正的女英雄」！

