鄭麗文秋祭追思遭抨擊 黃敬平反擊：范雲也曾去獻花！

國民黨主席鄭麗文日前參加「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」引發爭議，因追思名單中包含被認定為中共共諜的吳石等人。對此爭議，桃園市議員黃敬平指出，民進黨立委范雲、台北市議員苗博雅等人也曾到馬場町遺址獻花，質疑此次對鄭麗文的批評是政治攻擊。

國民黨主席鄭麗文遭質疑悼念共諜惹議，國民黨議員黃敬平質疑綠營也曾去馬場町獻花。（圖／取自范雲臉書）

黃敬平在政論節目《中天辣晚報》表示，民進黨立委范雲曾在臉書發文提及她與台北市議員苗博雅及現任駐芬蘭大使林昶佐一同前往馬場町紀念公園紀念白色恐怖不義遺址。他認為，綠營人士可能會辯解稱當時范雲屬於社民黨、林昶佐屬於時代力量，藉此切割關係，但實質上都是「大綠、小綠一家親」。

黃敬平進一步提到，范雲後來成為民進黨不分區立委，曾發文提及行政院核定5月19日為「白色恐怖記憶日」，並將馬場町視為白色恐怖不義遺址而前往獻花祭悼。針對鄭麗文因出席秋祭而被批評「悼念共諜」，黃敬平質疑：「有沒有搞錯，這不就是一個政治攻擊嗎？」

桃園市議員黃敬平。（圖／中天新聞）

關於馬場町紀念碑的爭議，黃敬平指出，2013年北京曾紀念846名在台灣白色恐怖時期被處決的人，其中包括冤錯假案及共諜人士。他強調，民進黨也曾為包括吳石、朱楓在內的共諜名單進行平反，這些人的名字同樣出現在馬場町紀念公園的慰靈碑上。

黃敬平強調，鄭麗文並非單獨紀念吳石，而是參加紀念所有政治受難者的活動，其中包括民進黨曾幫助平反、恢復名譽的政治受難者。他表示，鄭麗文也明確表示這些是「政治受難者冤錯假案」。

鄭麗文本人則對此爭議回應表示，該活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。

