即時中心／顏一軒報導

國民黨主席鄭麗文近期接受《德國之聲》專訪時稱，「北京也沒有要把台灣變成第二個香港」。對此，民進黨立委賴瑞隆今（1）日回應，台灣「「香港化」並非鄭麗文說不會就不會，她有怎麼樣的自信說出這樣的話來？請她不要欺騙台灣人民與全世界。





賴瑞隆透過自錄影片指出，中共、中國國家主席習近平的一國兩制，就是要把台灣香港化，這也是台灣人民跟所有民主國家所擔憂的；但鄭麗文卻說北京當局並未要把台灣「香港化」，她有怎麼樣的自信說出這樣的話？難道她知道習近平真正的想法嗎？

廣告 廣告

賴瑞隆呼籲，身為台灣最大在野黨的國民黨，應該站在台灣這邊，而不是中共習近平那邊，如果用一國兩制台灣人民絕不接受，國民黨應支持台灣，一起面對中共對台灣的威脅，台灣「香港化」是大家所擔憂的問題，並非鄭麗文說不會就不會，北京當局的實質行動就是要把台灣「香港化」。

他強調，鄭麗文與國民黨不要欺騙台灣人民與全世界，這是一個現在進行式，我國唯有強化國防及與民主友邦的關係，才能保衛國家的自由民主與和平。





原文出處：快新聞／鄭麗文稱中共沒想把台灣變香港 賴瑞隆：難道她知道習近平的想法？

更多民視新聞報導

馬英九聽到「這句」感動拭淚？ 鄭麗文說話了

盧秀燕、張善政、侯友宜缺席KMT全代會 鄭麗文給說法

鄭麗文喊「新北必有KMT人選」 黃國昌說話了

