鄭麗文稱中國是台灣親人 學者反嗆：哪有親人會喊要武力消滅你？

國民黨主席鄭麗文28日發表「中國親人說」引發外界批評。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨昨（28）日宣布，將於下月2日至4日赴北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。而國民黨主席也在當日下午表示，美國是中華民國的恩人，但中國是台灣親人，強調不該在美中兩強之間選邊站。然而，鄭麗文「親人說」也引發諸多批評，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元就質疑鄭麗文說法，表示「哪一個親人會整天喊說要武力消滅你的存在？」

國民黨昨日舉行中常會，鄭麗文在開中常會前發表談話表示，日前有個友人一句比喻讓她非常有感，「美國曾經是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」。她表示，中華民國從二戰到戰後台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對不做出骨肉相殘的事情，而台灣不需要在美中兩強之間進行選擇，並希望兩岸和解能帶來美中和解與合作。

對此，政治工作者周軒就批評，「有哪一個親人會整天拿飛彈對著自己？有哪一種親人會動不動就把飛機跟船開到你家門口？有什麼樣的親人會一天到晚跟其他人講說你的就是我的，你是我不可分割的一部分？」

葉耀元也在臉書轉發周軒貼文，並對鄭麗文說法提出3點質疑。首先，「你所謂的親人正在跟恩人對幹，所以你的恩人為什麼會覺得你可以在兩造競爭對抗的環境下繼續讓你玩兩手政策？」其次，「哪一個親人會整天喊說要武力消滅你的存在？」最後，「原來貴黨回報恩人的方式就是散佈疑美論、疑川論、擋國防預算條例跟其他增進台美關係的法案。來來來，你就直接講假設明天要表決台美關稅條例，貴黨的態度是什麼？」

