鄭麗文稱中國是親人！林濁水看傻：要不要清醒一下頭腦？

國民黨主席鄭麗文28日在中常會上表示，總統賴清德無論是想跟中國國家主席習近平喝珍珠奶茶也好，吃蝦仁飯也罷，其實很簡單，只要接受九二共識就好，不會少一塊肉，還會換來和平榮景，「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」。此言讓前立委林濁水看傻直呼「要不要清醒一下頭腦？」。

林濁水發文轉述鄭麗文言論「美國曾經是台灣的恩人」，令他不解，是指曾金援台灣，使台灣免於經濟崩潰嗎？還同時軍援台灣、雙方簽共同防禦條約、第七艦隊協防台海使台灣足以擋住中共的武力犯台遂行統一大業？如果是這樣「那倒是真的」。

林濁水提到，鄭麗文稱「中國是我們的親人」，但是中國三不五時強調不放棄對台灣動武？算是親人？要不要清醒一下頭腦？

據了解，鄭麗文指出，「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」，前兩天有位朋友跟她說了這句比喻，讓她非常有感，中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但中國是親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解的同時，也能帶來美中和解，這樣才是人類之福。

鄭麗文強調，國民黨要扮演橋樑讓台海和平穩定，更讓美中和平穩定。印太第一島鏈是一個和解、和平的島鏈，下週一的國共兩黨智庫平台是跨出成功的第一步，接下來還會繼續延續，因為有太多期盼，「我要向中常委報告，歷史發展路線可能從今天有不一樣局面，國民黨絕對可以成功幫大家避免戰爭，締造和平的行為者，在這樣的使命下會完成2026勝選、2028政黨輪替。」

