鄭麗文稱中國是親人 梁文傑：一天到晚想併吞的親戚有何意義？

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(1/29)表示，如果你的親戚一天到晚想要併吞你的公司、想讓公司破產倒閉，那這樣的親戚有何意義？

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

國民黨副主席蕭旭岑傳出將在下周一率團赴中交流，但國共雙方都不透露誰將出席，國民黨主席鄭麗文則聲稱，中國是親人。

梁文傑下午召開陸委會例行記者會並被問到此事，他說，要去就大方去，反正屆時就知道有誰去，為何不提供名單，他也覺得奇怪。

梁文傑表示，假如自己開一家公司，親戚也開一家公司，但親戚卻一天到晚想讓他破產倒閉，把他的公司併吞，那這樣的親戚有何意義？

