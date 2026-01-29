鄭麗文稱中國是親人! 梁文傑:讓我破產倒閉的親戚有何意義

政治中心／台北報導

國民黨與中國國台辦昨天上午同時宣佈，二月初將共同舉辦交流論壇，國民黨主席鄭麗文昨天在常會強調交流重要，並高喊中國是親人，做不出骨肉相殘的事。但陸委會副主委梁文傑回應，若親戚要讓他的公司倒閉破產，這種親戚有什麼意義？也重申不管誰赴中，都無法改變中國要消滅中華民國的目標。

國民黨智庫與中國國台辦，同時間宣佈二月初，要共同舉辦論壇展開交流，但除了率團的蕭旭岑與李鴻源，以及會見到國台辦主任宋濤外，其他人選都不多談，陸委會不以為然。

國民黨智庫宣佈，二月初率團訪問中國北京，與中方共同舉辦交流論壇。（圖／民視新聞）





陸委會副主委梁文傑：「我覺得要去就大大方方去，反正到時候都會知道有誰去嘛，那為什麼不提供名單，我也覺得滿奇怪的。」





國民黨二月初率團訪問中國北京，陸委會副主委梁文傑認為名單遲早會曝光，為何不一開始就公布。（圖／民視新聞）





時隔九年國共恢復交流，成為黨主席鄭麗文的"政績"之一，她還在常會上這樣說。

國民黨主席鄭麗文（01.28）：「我們絕對不會忘記美國的情誼，但我也要跟大家報告，大陸是我們的親人，我們也絕對做不出骨肉相殘的事情。」

陸委會副主委梁文傑：「假如我今天開一家公司，那我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到晚，想要讓我破產倒閉，想要把我的公司併吞，那這樣的親戚有什麼意義。」

對鄭麗文的"親人說"，梁文傑反酸這樣的"親戚"沒意義，也重申不管誰率團訪問，都不會改變中方要消滅中華民國的目標。

陸委會副主委梁文傑：「中共對台的目的目標，就是要消滅中華民國，這個是不會變，這個不管你誰去都不會變，他們講說去政治化的交流，或是專業化的交流，這個我想沒什麼意見，因為這些交流幾乎是每天都在發生的，那蕭旭岑副主席三天兩頭就帶團去，所以也沒有什麼好大驚小怪的。」

國共一起舉辦的論壇下週二登場，雙方會有什麼交流對話，各界都在看。

