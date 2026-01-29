鄭麗文稱中國是親人 王定宇：難不成台灣是妳的仇人嗎！

記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨天表示，美國曾是恩人，中國是親人，不需要在美中之間選擇。民進黨立委王定宇今（29）天反問， 中國是鄭麗文的親人，那台灣是她的什麼人？是仇人嗎？

鄭麗文28日在國民黨中常會表示，大陸是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

鄭麗文昨表示，前幾日，一位朋友對她說了一句話，她十分贊同。他說：「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人。」鄭麗文說，從二次世界大戰到戰後的台灣，我們絕對不會忘記美國的情誼，因為我們不是忘恩負義的人；但大陸是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事。所以，我們不需要在美中之間選擇，我們誠摯的期盼兩岸和解能帶來中美和解與合作，這才是人類之福。

鄭麗文強調，中國國民黨要扮演的橋樑，不只是讓台海沒事、讓台海和平穩定，更希望如同川普總統所呼籲的，中美也要和平穩定。「第一島鏈」不應再是冷戰時期的「戰爭前沿」，我們希望從台灣出發，從台海開始，讓第一島鏈成為「和解島鏈」、「和平島鏈」，也期盼全世界都攜手為和平盡一份心力。

王定宇今天則說，中國是鄭麗文的親人，那台灣是她的什麼人？是仇人嗎？他指出，中國一天到晚對台灣動手動腳的武力脅迫，四處不准別人跟台灣往來的孤立，對這種霸凌視若無睹，不敢批評中國半句，還把中國對台論調當聖旨，難不成台灣是鄭麗文的仇人嗎！

王定宇表示，如果台灣是生養鄭麗文的自己人，鄭的言行根本就是認賊作父啊！

