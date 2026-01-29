鄭麗文稱中國是親人 綠議員：要不要問「這人」的想法？

【論壇中心／綜合報導】國民黨主席鄭麗文昨（28）日在中常會發言，談到美中台關係時表示「不需要在美中之間選擇」，更稱「美國曾經是台灣的恩人，但中國是我們的親人」，希望兩岸能夠和解，一番言論引起外界討論。媒體人詹凌瑀在臉書PO文表示「覺得荒謬至極」，面對一個時時刻刻想併吞我們的政權，這種時刻還在談什麼「血濃於水」，簡直是睜眼說瞎話。

民進黨台北市議員簡舒培今日在《頭家來開講》節目中表示，自己無法想像，怎麼會有人認為一個威權獨裁的國家是親人，她喊話鄭麗文「去問問張又俠習近平是什麼人」，簡舒培指出，習近平連自己的親信，昔日幫他整頓解放軍的左右手，幫助他穩定軍心的一個人，都能剷除掉，更何況張又俠還是習近平的「發小」，現在習近平卻成了斬首他的人，簡舒培說，川普是斬首不聽話的人，包含委內瑞拉和馬杜洛，但習近平卻是斬首自己身邊的親信，而國民黨居然把這樣的人當成是親人，讓她直呼不可思議，簡舒培還提到，過去蔣介石對共產黨恨之入骨，甚至不準別人談到，只要有一點點跟「紅」有關，馬上就會被舉報，而現在的國民黨黨主席居然認賊作父，把共產黨當親人。

對於鄭麗文的一席言論，前立委林濁水也看傻眼，他表示，中國三不五時強調不放棄對台灣動武？算是親人？要不要清醒一下頭腦？

