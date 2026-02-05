鄭麗文稱九二共識不恐怖 賴清德：真的是中國人且積極推展兩岸統一

總統賴清德。資料照



國民黨主席鄭麗文昨下午在中常會指出，九二共識就是「兩岸同屬一中」，「沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸」。總統賴清德今天（2/5）意有所指說：「如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一」。

賴清德今上午出席紡織產業座談會前受訪，媒體詢問，美國總統川普與中國國家主席習近平週三（2/4）通話，習近平公要求美方慎重處理對台軍售問題，以及在野黨在立法院十次擋軍購特別條例的看法。

賴清德先提到九二共識，他表示，關於九二共識，中國國家主席習近平已經多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間，在這種狀況之下，「如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。」

賴清德強調，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才可以贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。過去他在醫院服務，常常跟他的門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴清德說，這幾年來我們國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來愈好，去年經濟成長率高達8.63%，股市已經突破3萬點，就業情況15年來最好，所以當國家持續在有這些重大成果的時候，國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權、維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障。

賴清德說，希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。

