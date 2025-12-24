鄭麗文稱兩岸「同屬一個中國」 梁文傑酸「學學蔣萬安」：多談捍衛中華民國

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



國民黨主席鄭麗文日前前往東吳大學演講，回應學生提問時表示「中華民國當然是一個國家」，稱中華民國與中華人民共和國雖互不隸屬，但「同屬一個中國」。對此，陸委會副主委梁文傑今（12/24）日受訪直言，鄭麗文可以學學台北市長蔣萬安，多談「捍衛中華民國」，而不是每天談「一個中國」。

鄭麗文日前受邀至東吳大學政治學系演講，現場有學生詢問她對於中華民國與台灣的國家定位。鄭麗文回應指出，中華民國當然是一個國家，並強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但同屬一個中國，這是《中華民國憲法》明文規定。她同時表示，學生「不需要這樣挑釁地問」，也不用急著決定立場。

廣告 廣告

對此，梁文傑上午受訪時表示，鄭麗文若要談論兩岸與國家定位議題，可以參考蔣萬安的說法。梁文傑指出，蔣萬安多以「捍衛中華民國」作為論述核心，這也是目前台灣社會最大的公約數，並直言「不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國」。

此外，針對部分國民黨立委赴中國返台後，再度擋下國防特別預算，是否曾與中方有所接觸或討論，梁文傑僅回應，相關問題可交由社會自行討論，未進一步說明。

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%