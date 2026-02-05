鄭麗文稱別怕九二共識「幫你收驚」 賴清德：她真的是中國人積極推展統一

賴清德總統暗指鄭麗文真的是中國人、積極推展統一。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨喊話總統賴清德，回歸九二共識不用那麼害怕，「我幫你收驚」。對此，賴清德今（5）日表示，「如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸統一。」

美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通電話，並觸及台灣議題。根據中國外交部聲明，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題；並說，美方務必慎重處理對台軍售問題。川普則是說，他重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。

媒體詢問，怎麼看習近平公開要求美國慎重處理軍售問題，對比台灣在野黨在立法院十次擋軍購特別條例？

賴清德回應，關於九二共識，習近平已經多次說明就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間。他說，「在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸統一。」

賴清德指出，要進行兩岸交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。他舉例，過去他在醫院服務，常常跟門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴清德表示，這幾年來國家持續進步，社會持續發展，經濟也愈來愈好，去年經濟成長率高達8.63%，股市已經突破三萬點，就業情況十五年來最好，所以當國家持續有重大成果的時候，國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權、維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障。因此，他希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。

鄭麗文昨說，「回歸九二共識，就是兩岸同屬一中」，沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸。她說，兩岸「九二共識」、「兩岸同屬一中」也是中華民國憲法明文規定所寫的，在中華民國憲法前宣誓就職的中華民國總統講中華民國憲法，為什麼有這麼多心理障礙，所以這是賴清德的問題。

鄭麗文也指，她非常希望能跟賴清德手牽手一起合作，共創兩岸和平跟繁榮，接受「九二共識」、下架「台獨黨綱」，馬上兩岸就春暖花開，和平對話交流，沒有什麼可以阻礙，不需要這麼抗拒。她稱，「可以不用那麼害怕，免驚，我幫你收驚。」

