鄭麗文稱別怕九二共識 賴清德：真是中國人

▲賴清德如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 對於台灣在野在立法院10度擋下國防特別條例，此外中國國家主席習近平公開稱要求慎重處理軍售問題，而國民黨主席鄭麗文昨更喊話總統賴清德，「回歸九二共識不用那麼害怕」。對此總統賴清德今（5）日受訪時表示，關於九二共識，習近平已多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間，在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，「表示她真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一」。

賴清德說，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能夠贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險，過去自己在醫院服務，常常跟門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴清德表示，這幾年來國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來愈好，去年經濟成長率高達8.63%，股市已經突破三萬點，就業情況15年來最好，所以當國家持續有這些重大成果的時候，國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權、維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障。

最後賴清德說，因此希望在野能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。

