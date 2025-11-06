鄭麗文稱北京沒要把台灣變香港 民進黨：公然幫習近平說謊

民進黨中國部批鄭麗文，公然幫習近平說謊。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞]

國民黨主席鄭麗文日前稱，北京沒有要把台灣變成第二個香港。對此，民進黨中國部今（6）日痛批，這句話不是天真的誤判，而是公然幫中國國家主席習近平說謊，姑息養奸、欺騙台灣人民。

鄭麗文在上任黨主席前接受《德國之聲》專訪，被問及台灣人不想要變成香港時表示，「我們不會是第二個香港，我們本來就不是香港，所以我們也不會成為第二個香港，這不會是問題。」她也說，北京也沒有要把台灣變成香港，但台灣很有可能變成第二個烏克蘭。

廣告 廣告

民進黨中國部今透過臉書發文指出，香港回歸前，中國曾簽署《中英聯合聲明》承認香港的特殊地位並承諾「五十年不變」。不過，現在的香港面臨《港版國安法》高壓管控、政治異議者被關押或流亡海外、媒體失去報導空間、選舉法被徹底改造，連為六四點燭光哀悼都可能成為罪行，沒有比這些更荒謬的中共治港手段。

民進黨中國部指出，更荒謬的是，習近平曾不只一次稱讚香港「由亂到治」，視為重要政績，近來更顯然要把這些「成功」手段拿來對付台灣，如「懲獨22條」、「愛國者治台」、展開「涉台愛國教育」等。中國部痛批，鄭麗文居然公開說台灣不會成為第二個香港，不僅是在替中共漂白、麻醉台灣社會，更是完全忽視香港為爭取自由民主流過的血。

民進黨中國部沉痛表示，中共對港手段，是在每一張自由的臉上留下血淋淋的指印，每一樁逮捕、每一場審判，都是對「一國兩制」承諾的公開背叛，是以暴力、恐懼與法律武器化換來的政治實驗，其代價就是自由與人權的破壞及踐踏。中國部說，鄭麗文口中所說的「台灣不會變香港」根本就是在為中共的極權手段背書，為紅色恐怖大開門戶侵蝕台灣。

民進黨中國部嚴正呼籲，鄭麗文與國民黨應清楚認知，台灣民眾對民主自由的堅持不容破壞，台灣的前途也只有2300萬的台灣人民可以決定。朝野應團結一致，共同對抗中共對台灣乃至於對全世界的野心與威脅，而不是成為紅色恐怖的在地協力者。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

閃兵藝人緊張了！最高檢建議刑責提高至7年 顧立雄：會研議

黃國昌稱岳父未在中國做生意？沈榮欽：法院早證實還面不改色說謊