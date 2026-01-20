鄭麗文稱台中市長提名若協調不成將初選 楊瓊瓔：就回歸黨的機制

立委楊瓊瓔至北屯市場拜票。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕藍營台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和，國民黨主席鄭麗文19日強調，若協調不成，將依黨內機制辦理初選；至於楊瓊瓔是否參選，鄭麗文直言「這是她的權利，黨中央沒有理由勸退」。對此，楊瓊瓔強調，萬一協調不成，就回歸黨的機制。

楊瓊瓔今日一早至北屯市場掃街拜票，有攤販大喊楊市長好，有菜販致贈好彩頭，楊瓊瓔受訪表示，自己從未排斥協調，以寬宏心胸，依法協調出最強的市長參選人，萬一協調不成，就回歸黨的機制，這樣也是對國民黨團結的根基，當然這段期間也有許多負面批評，但參與初選並不是對立，而是實現民主機制，每一個黨員若有意願，並符合條件，都可以參與初選，這不是對立，是民主的團結，合法合規依照提名機制進行，絕對是展現民主風範，自己會依照黨的的協調跟黨章規定，全力以赴。

楊瓊瓔強調，希望回歸理性討論，依照民主制度執行，讓支持者放心，自己若是正式代表國民黨參選，一定會勝選，延續藍營在台中執政。

