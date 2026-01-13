鄭麗文稱台美關稅談判黑箱很可憐 民進黨批：心中只有「鄭習會」

民進黨發言人韓瑩。（資料照片） 圖：民進黨／提供

[Newtalk新聞] 外媒報導，美國對台關稅降至15%，但台積電要再增加對美投資，至少再建5座半導體廠。國民黨主席鄭麗文今（13）日批評，關稅談判超過一年都是黑箱，國人很可憐只能從國際媒體窺探。對此，民進黨發言人韓瑩表示，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣佈才定案，遺憾鄭又急著唱衰台灣，是否其心中只有「鄭習會」與國共論壇，所以見不得台灣好。

鄭麗文表示，很遺憾的是，關稅談判已經超過一年的時間，從頭到尾都是「黑箱」，沒有任何訊息，國人真的很可憐，只能從國際媒體，甚至八卦消息、小道消息窺探一二。她批，這完全就是一個任人宰割的狀況，這對台灣所有權益、國格傷害最深。

韓瑩今下午表示，鄭麗文不到半個月前，才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外，至今還言猶在耳，豈料今日隨即轉頭砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。她質疑，是否鄭麗文心中只有「鄭習會」與國共論壇，所以見不得台灣好。

韓瑩指出，執政團隊與關稅談判團隊在台美磋商過程中，皆定期公開向國人報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊，提出930億支持方案，總統與行政院長也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先。她說，當總統展現誠意，邀集在野領袖進行國安簡報時，是藍白反悔拒絕，不願團結為台灣。

韓瑩表示，希望鄭麗文能夠謹記自己年初所說過的放下對立，一同為台灣團結來努力，不應為政治鬥爭潑髒水，抹煞執政團隊努力。

