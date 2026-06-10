鄭麗文稱和平統一公投很難 張惇涵：不卑不亢維持現狀是民進黨重點
國民黨主席鄭麗文於美東時間8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，表示若現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的，但多數人都支持兩岸對話交流。行政院祕書長張惇涵表示，不卑不亢維持現狀是民進黨施政以來的重點，且會一直這樣堅持下去，並引用前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）名言，「在世界歷史過程中，只有少數世代有幸擔負起在危急關鍵時刻捍衛自由的使命」。
立院內政委員會今（10日）審查行政院函送中選會委員提名名單。針對鄭麗文訪美稱若現在舉行公投，在台灣要通過和平統一是很困難的，張惇涵回應，民進黨執政，從蔡英文總統到賴清德總統所進行的兩岸政策很清楚，不卑不亢維持現狀，這不僅是民進黨施政以來的主要重點，也是絕對大多數國人的期盼跟共識，「我們會一直這樣堅持下去」。
張惇涵指出，至於鄭麗文所講的內容，自己有注意到對方似乎去參觀波士頓甘迺迪總統圖書館，所以他也引用甘迺迪名言建議鄭麗文，「在世界歷史過程中，只有少數世代有幸擔負起在危急關鍵時刻捍衛自由的使命。」相信這是每個台灣人的期盼，也是朝野共同責任。
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