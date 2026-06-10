鄭麗文稱和統公投困難 張惇涵潑冷水

▲對於鄭麗文稱和統公投很困難，張惇涵表示維持現狀是多數國人期盼跟共識。（圖／記者林調遜攝影）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文近期於美國訪問，提及兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的，對此行政院秘書長張惇涵今（10）日受訪表示，民進黨執政從蔡總統到賴總統所進行的兩岸政策很清楚，就是不卑不亢、維持現狀。這不僅是民進黨施政以來主要的重點，也是絕對大多數國人的期盼跟共識，「我們會一直這樣子堅持下去」。

鄭麗文訪美期間表示，兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的。張惇涵說，民進黨執政從蔡總統到賴總統所進行的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀。這不僅是民進黨施政以來主要的重點，也是絕對大多數國人的期盼跟共識，「我們會一直這樣子堅持下去」。

廣告 廣告

張惇涵表示，至於鄭麗文主席所講的，有注意到她昨天似乎去參觀了波士頓甘迺迪總統圖書館，自己也引用甘迺迪總統一句名言來建議鄭麗文主席，「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻捍衛自由的使命」，相信這是每一個台灣人的期盼，也是朝野的共同責任。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

鄭麗文喊避戰不是軟弱：真正的領導力是忍受內部誤解

鄭麗文訪美宣揚親中理念「藍黨員全噤聲」？他揭國民黨1特質酸爆

賴清德戰鬥陀螺處女秀 沈伯洋：我出借還仔細介紹