政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前到東吳大學演講，和教授及學生一來一往提問環節引發爭議，而她宣稱"寫中國字、講中國話、拿筷子吃中國食物"就是中國人，讓資深媒體人詹凌瑀大酸，那美國人講英文，就是英國人嗎？吐槽這說法根本邏輯不通。

活動主持人：「讓我們掌聲歡迎韓國瑜創辦人致詞。」

一身淡紫色古裝，從耳環、頭飾到項鍊都相當講究，立法院長韓國瑜夫妻倆難得同框，出席共同創辦的中小學運動會開幕典禮，大談中華文化的辦學理念。

鄭麗文稱寫中文、吃中菜是「中國人」 媒體人酸：吃壽司變日本人？

立法院長韓國瑜妻子李佳芬罕見穿古裝出席活動。（圖／維多利亞雙語中小學Facebook）





立法院長韓國瑜：「我們發現下一代的孩子，中華文化在台灣這土地，開始有斷根的現象，在過去三年連續嘗試把中華文化，包括各位穿的服裝，剛才跳的舞蹈，還有各種中華文化蘊育的背景，全部融在這三年的呈現之中。」

韓國瑜致詞中不斷強調傳承中華文化的重要性，但不光韓國瑜本人，就連黨主席鄭麗文進到校園，也是相同論調。

國民黨主席鄭麗文（12.22）：「我們寫的是中國字，我講說的是中國話，我拿筷子吃飯吃的是中國食物，家裡拜的神祖牌是中國幾千年的傳統，今天當我們講的是中國人的時候，是Chinese的時候，就要背負一個不知道哪來的原罪。」





鄭麗文稱寫中文、吃中菜是「中國人」 媒體人酸：吃壽司變日本人？

鄭麗文稱寫中文、吃中菜是「中國人」， 媒體人酸：吃壽司變日本人？（圖／民視新聞）





硬是將文化和政治歸屬綁在一起，資深媒體人詹凌瑀狂酸，那美國人講英語難不成是英國人？台灣人吃壽司、看動漫也會變成日本人？直呼鄭麗文說法根本邏輯不通。

資深媒體人詹凌瑀：「我今天在台灣呷魯肉飯、講中文，不代表在政治上，我要接受一個中國的認同，請鄭麗文主席不要再拿神主牌情勒台灣人。」

在鄭麗文眼中文化習慣就等同於是中國人，但聽在台灣人耳裡，認不認同又是另一回事。

