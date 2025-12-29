鄭麗文稱徵召李四川嚇歪幕僚 國民黨踩煞車「主席講太快」：要照程序走

針對國民黨主席鄭麗文上午說新北市長選取要徵召李四川，國民黨表示還是要依照程序。資料照，李政龍攝



2026縣市長選舉是否藍白合引發關注，雖然民眾黨主席黃國昌積極佈局角逐新北市長，但國民黨主席鄭麗文今（12/29）表示，明年將徵召台北市副市長李四川參選；藍營另一名有意競爭的新北市副市長劉和然則說，自己最重是的是尊重機制，相信黨會依程序做決定。國民黨組發會主委李哲華則替鄭麗文緩頰，稱「主席上午話講太快」，黨中央還是會依照程序走，讓新北市地方黨部ˋ有意參選人先進行協調。

鄭麗文今接受中廣「千秋萬事」節目專訪表示，新北市國民黨內應該協調整合，但不至於走到初選，大家可以放心。國民黨會儘快協調產生候選人，畢竟新北市人選、台北市副市長李四川還在北市府上班，希望明年再徵召選新北，讓縣市長們先專注市政，「我這樣講夠白了吧？」

廣告 廣告

對此，積極備戰的劉和然則說，李四川在台北市有很重的任務，他則是在新北市守護404萬市民；身為國民黨員，他最重視的就是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明程序做出決定。

據悉，國民黨中央至今仍未和劉和然溝通協調，也未討論初選時程，幕僚一早看見鄭麗文相關發言也很吃驚，直言「難道2026提名全是黨主席意志，她一人說了算嗎？」李哲華出面緩頰，表示主席話講太快，還是會依照程序走，讓有意參選的人先進行協調；國民黨發言人牛煦庭也說，一切仍按程序為之，協調成功之後，就是徵召，鄭麗文主席的意思是對新北的協調工作有一定把握。

更多太報報導

今年期限剩3天！文化幣明年元旦起擴大發放 13至22歲每人1200點

氣溫驟降「多人OHCA」！急診醫曝個案：他只說吃不下 人就走了

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活