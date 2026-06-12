鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明，否則大眾接收到的都是零碎、負面資訊。
挑戰美方既有框架 陳鳳馨：鄭麗文走的是困難道路
陳鳳馨提到，過去台灣政治人物訪美，重點多半放在爭取美國政府認可，並向美方展現願意在其既有框架下行事的態度。然而，鄭麗文此次訪美所面臨的挑戰相當大，因為她試圖突破既有框架，向美方傳達，若持續以現有思維限制兩岸關係發展，兩岸恐難走向真正的和平道路。
她表示，美國政界、學界與媒體長期形成一套相對一致的論述體系，不分黨派都在既有框架下推動他們認為對世界最有利的政策，因此相關話語與觀點往往高度相似。在這樣的環境下，鄭麗文想在短短15、16天內改變對方既有認知，幾乎是不可能完成的任務。不過，陳鳳馨認為，鄭麗文有著清晰的理念與藍圖，願意挑戰既有框架本身就相當不容易，這條路也不可能一次就成功，仍需要更長時間累積與溝通。她強調，這不只是替國民黨尋找出路，而是希望為台灣開創不同的選擇。
鄭麗文訪美行程內容豐富 國民黨應主動對外說明
陳鳳馨表示，此次鄭麗文訪美並沒有台灣媒體隨行採訪，多數資訊來自美國當地媒體報導。在這種情況下，一旦有人刻意操作輿論方向，鄭麗文實際傳達的內容便容易被單一聲音掩蓋，甚至遭到扭曲。例如，她此行與多家智庫、學者交流，也接受美國媒體專訪，行程內容相當豐富，這在過去台灣政治人物訪美經驗中並不常見。她認為，過去許多政治人物赴美重點在於對內宣傳，而非真正與美方進行深入交流。因此國民黨應該將鄭麗文訪美期間的重要行程與成果系統性整理成新聞稿對外說明，否則外界接收到的往往只是零碎甚至偏向負面的資訊。
陳鳳馨批台媒帶風向 扯2028、貼親中標籤
陳鳳馨指出，針對鄭麗文此次訪美，《自由時報》的報導大致可分為三個方向。首先是在出訪前強調鄭麗文遭美方冷落、甚至無法順利成行，但實際上她不僅在美停留15、16天，走訪5座城市，還與多位重量級智庫學者會面，並拜會9位參、眾議員。之後相關報導又轉向，聚焦鄭麗文訪美是為了布局2028總統大選，渲染國民黨內部即將出現權力競爭。第二個方向則是試圖從鄭麗文接觸的人士當中，尋找所謂親中或統戰背景的人物，卻未必重視相關報導所引用的媒體來源與證據是否充分。
陳鳳馨指出，第三個方向則是開始塑造美方對鄭麗文不滿的印象。然而《自由時報》相關內容所引用的消息來源僅是「華府外媒圈透露」或「華府媒體圈研判」，並未提出具體消息來源。她表示，依照美國過往慣例，如果華府對某位政治人物真的極度不滿，通常會在其離境後，透過具有公信力的媒體或消息管道釋出相關訊息。若真的出現這種情況，才代表後續還有更多溝通工作要做；但如果沒有具體訊息佐證，外界其實沒有必要跟著被特定論述牽著走，甚至因此被「洗腦」。
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