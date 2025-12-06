鄭麗文稱時間不站在台灣這邊 他怒轟一句

▲國民黨主席鄭麗文接受美國《紐約時報》專訪直言，由於中國迅速崛起，因此「我不認為，時間站在台灣這邊」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.12）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文接受美國《紐約時報》專訪直言，由於中國迅速崛起，因此「我不認為，時間站在台灣這邊」。前政務委員張景森說，鄭麗文定位台灣是弱者，定位中國是強者，定位美國是麻煩者，定位自己是最適合被北京使用的人，根本就是北京派來的勸降代表。

張景森認為，從談判能力判斷，鄭麗文完全不像是能代表台灣與北京斡旋的人，鄭麗文在《紐約時報》專訪中展現流利口才，但所有語言都服務於特定政治目的，她的敘事不僅未提升台灣籌碼，反而像在替北京進行勸降宣傳；真正的談判者應強化籌碼、鞏固內部、維持盟友，而鄭麗文的話語卻反其道而行。

張景森更認為，鄭麗文的表現不像台灣談判代表，反而更像「北京的談判代理」。她的言論常以放大中國威脅、淡化台灣能力、削弱人民信心為主軸，使整體敘事框架更有利於中國。張景森指出，鄭麗文並非替弱勢方爭取空間，而是替強勢方製造壓力，這種角色定位使她的政治語言更接近勸誘或削價，而非談判。

張景森進一步分析鄭麗文想說服的對象。他認為「時間不站在台灣這邊」不是中性描述，而是一種刻意的政治訊號。這句話既傳向國內、也傳往北京，更影響美國與其他盟友。張景森強調，重要政治人物的談話從不只是評論，而是敘事工程；問題不在於她說了什麼，而在於她刻意塑造何種未來想像。

對台灣民眾而言，張景森認為鄭麗文的核心訊息其實是「投降吧」。她反覆強調中國快速崛起、台灣無力久撐、台獨不可行，抵抗等同自殺。這些訊息共同形塑「台灣註定失敗」的心理氛圍。他批評，這不是國安分析，而是心理戰；她不是在加強國家韌性，而是在削弱人民意志，讓台灣人相信抵抗沒有意義。

對北京而言，張景森認為鄭麗文的語言從頭到尾都在爭取政治認可。她並非對台灣承諾爭取最大和平，而是在向北京展示「我比任何人都能讓台灣妥協」。她放大中國力量、貶抑台灣能力、貶低軍購與自衛，並刻意與美國保持距離。張景森指出，這些動作都增加中國的議價能力，並削弱台灣的籌碼，使北京最終得利。

至於對美國，張景森認為鄭麗文傳出的訊號是「我們不再依賴你」。她批評軍購、質疑美國意圖，並暗示台美關係並非必然。這不只是強調自主，而是切斷安全網。張景森指出，若台灣在此時與美國保持距離，最終只會讓北京更放心、台灣更孤立，也使美國對台投入意願下降。

綜合而言，張景森認為鄭麗文的談話框架不僅沒有展現談判者的任務：提升台灣籌碼、穩定信心、凝聚內外力量，反而一步步削弱台灣自身的可談判空間。她的語言策略並未引導台灣走向更強大的姿態，而是讓台灣在尚未進入談判桌前，就已採取自我弱化的立場，使其功能更像北京需要的「勸降代表」，而非台灣應該期待的談判者。

