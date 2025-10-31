鄭麗文稱普丁不是獨裁者 吳志中：歐洲不是這樣看

（中央社記者王承中台北31日電）國民黨主席當選人鄭麗文稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而是民選領袖，引發討論。外交部次長吳志中今天表示，歐洲應該不是這樣的看法，如果按照這種邏輯，前伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）也不是獨裁者。

國民黨主席當選人鄭麗文在接受德國之聲專訪時指出，「俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）並不是獨裁者，而是民主選出來的領袖」，引發各界討論。

立法院會今天繼續進行總質詢，外交部政務次長吳志中在列席前受訪表示，歐洲應該不是這樣的看法，如果按照這種邏輯，前伊拉克總統海珊也不是獨裁者，因為海珊也是靠選舉出來的。這樣的認知，跟他過去擔任駐法代表時的認知非常不一樣。如果根據這樣的認知，可能讓台灣跟歐洲交往時，彼此的概念會完全不一樣。

廣告 廣告

陸委會主委邱垂正則指出，一般國際社會都認為普丁是獨裁者，因為普丁已經連續執政十幾年。

對於鄭麗文指台灣不可能會變成第二個香港，但可能成為第二個烏克蘭。吳志中回應，現在中國是想要把台灣問題內政化，當初香港的民主有國際條約保護，過去中英簽訂條約，保證香港50年一國兩制不變，但因為全世界普遍認為香港是中國的一部分，所以香港的民主在2019年就被摧毀。

吳志中強調，現在中國在對外論述上把台灣中國內政化，一旦台灣被中國內政化，未來中國要做什麼事情來處理台灣，其他國家都不能干涉，所以在外交上要盡全力避免讓台灣被中國內政化，台灣跟中國絕對是不同國家。（編輯：張若瑤）1141031