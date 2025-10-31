鄭麗文稱普丁不是獨裁者 曹興誠發公開信怒批：妳中了邪

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨準主席鄭麗文近日接受德國之聲專訪，她聲稱俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」，引發各界熱議。聯電創辦人曹興誠今（1）日發公開信給鄭麗文，痛批鄭的言論是背離常識的狡辯，「妳是中了邪」。

曹興誠在臉書上以「給鄭麗文主席的一封公開信」為題發文表示，「妳翻譯過一本談地球暖化的書，我還幫你寫過序，妳記得吧？」那段時間他主張兩岸問題的解決，需要遵循「程序正義」，就是應由對岸提出統一的具體條件，交請台灣百姓公投同意。除了這個公開的「程序正義」，其他方式的統一，皆非和平，都屬欺騙。

曹興誠說，很多人聽到他談統一，就誤會他是統派，「其實我自始至今都是大獨派」，他一直認為，能夠獨立，對個人、機構或國家，都是進步和成熟的象徵。二戰剛結束的時候，全球獨立國家只有60個，現在則成長到195個，可見獨立是現代文明的趨勢。

曹興誠也說，這股獨立浪潮的背後推手，是1948年開始，聯合國大會持續通過的世界人權憲章。此憲章明確主張「主權在民」，否定外來政權殖民統治的正當性，強調任何地方只能由當地民選的政府去治理，外人無權干預。

曹興誠指出，「你以前是出名的獨派，這些道理我不說你都懂；我不懂的是，妳現在為什麼會變成一個反民主、反人權的統派？我覺得身為現任國民黨主席，妳應該交待一下妳轉變的原因」。不過看到「德國之聲」日前專訪鄭麗文的內容，他覺得自己已經找出了答案。

曹興誠認為，鄭麗文說「普丁不是獨裁者」，是背離常識的狡辯；說「同文、同種、同文化就應該變成同一國」也是胡扯，完全無視同民族多國家的事實。難道鄭看不到美國脫離英國而獨立？難道鄭主張新加坡也應該和中國統一？一個人背離了自己的邏輯、常識、甚至良知，可稱為「中邪」。

曹興誠提到，過去蔣經國先生嚴禁國民黨員與中共「接觸、談判、妥協」，料想蔣深知，一旦國民黨與中共接觸，久而必定中邪，把說謊、施暴合理化，失去理性和人性，「所以妳是中了邪」。國民黨踐踏「主權在民」原則，一味「反台獨」，妨害台灣人正名制憲，並和中共頻繁接觸，結果是紛紛中邪，鄭不過是其中之一。

曹興誠直言，最近中共官媒竟然咒罵侯友宜、朱立倫、郝龍斌為「主張獨台的一丘之貉」，顯示中共有了鄭麗文這個激進派以後，已無耐心和那些「中華民國派」假意周旋，因為他們中邪程度沒有鄭深。

曹興誠強調，成為國民黨中的「中共專寵」，可能鄭麗文會很開心，但看到毛澤東和習近平如何無情「清理」他們「提拔」過的人，他勸鄭也別太得意。中共是無視人權、無法無天的，鄭去為虎作倀，必定為虎反噬；這個下場，不會算命的人也能料到。

