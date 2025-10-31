鄭麗文稱普丁不是獨裁者 民進黨嘆：國民黨已和獨裁陣營同陣線

國民黨主席鄭麗文接受專訪指普丁並非獨裁者惹議。（資料照；鏡報林煒凱）

國民黨主席鄭麗文，接受《德國之聲》專訪時表示「普丁並不是獨裁者」，是民主產生總統，不能強扣帽子給他。對此，民進黨痛批，鄭麗文先呼應中共論述，又替獨裁者、侵略者辯護「洗白」，相關言論已成國際笑話，國民黨已和獨裁陣營同一陣線。

鄭麗文接受專訪時，表示俄烏戰爭不應爆發，而且不只是因為普丁關係，她多次強調普丁是民主選出的領袖，「並不是獨裁者」，甚至面對記者質疑是否有在讀國際新聞時，鄭反擊說「我比你熟多了。」，並指北約東擴是戰爭發生最核心理由。

針對鄭麗文說法，民進黨發言人吳崢指出，事實上普丁出身自蘇聯情報單位KGB，自1999年掌權後，在總統、總理職位間輪替，修改憲法、取消任期限制讓自己終身執政，更打壓異己與新聞自由，反對者被監禁甚至離奇死亡。這樣的人在鄭麗文眼中，竟不是獨裁者，甚至還洗白成為民主選出的領袖。

吳崢痛批，鄭麗文發言代表了國民黨對威權政權、對侵略者的「服膺態度」。她表示，近年中國與俄羅斯的戰略合作日益緊密，對台灣、印太與全球和平造成威脅，但鄭麗文不僅呼應中國論述，還為獨裁辯護、為侵略找藉口，幫侵略者、獨裁者開脫洗白，完全忘記民主自由的代價。

「鄭麗文可怕又錯誤的言論，儼然已是國際笑話」吳崢如此說道。他進一步指出，更令人遺憾的是，鄭麗文的言論將對國際民主社會釋放嚴重錯誤的訊號，重傷台灣國際形象，「不禁讓人懷疑，國民黨是否已經和獨裁陣營站在同一陣線？」

