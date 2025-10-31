鄭麗文稱普丁不是獨裁者 民進黨轟國際笑話：國民黨跟獨裁陣營同陣線

新任國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一／攝（資料照）

國民黨準主席鄭麗文接受外媒專訪，稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」引發社會譁然。對此，民進黨發言人吳崢今（31）日表示，鄭麗文先呼應中共論述，又為獨裁者、侵略者辯護洗白，可怕又錯誤的言論已成為國際笑話，國民黨已和獨裁陣營同一陣線。

吳崢表示，鄭麗文稱普丁非獨裁者，但事實是普丁出身自蘇聯情報單位KGB，自1999年掌權後，在總統、總理職位間輪替，修改憲法、取消任期限制讓自己終身執政，更打壓異己與新聞自由，反對者被監禁甚至離奇死亡。他說，這樣的人在鄭麗文眼中，竟不是獨裁者，甚至還洗白成為民主選出的領袖。

吳崢指出，鄭麗文發言代表了國民黨對威權政權、對侵略者的服膺態度。近年中國與俄羅斯的戰略合作日益緊密，對台灣、印太與全球和平造成威脅，鄭麗文呼應中國論述，為獨裁辯護、為侵略找藉口，幫侵略者、獨裁者開脫洗白，完全忘記民主自由的代價。

吳崢強調，鄭麗文可怕又錯誤的言論，儼然已是國際笑話，更令人遺憾的是，此番言論將對國際民主社會釋放嚴重錯誤的訊號，重傷台灣國際形象。他直說，不禁讓人懷疑，國民黨是否已經和獨裁陣營站在同一陣線？

