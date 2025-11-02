鄭麗文稱普丁不是獨裁者 苦苓酸爆：同理可證，武統台灣不是中國的錯

記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受德國之聲專訪，稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而是民選領袖，引發討論。鄭麗文後來解釋，民主選舉在俄羅斯已行之多年，普丁也是經過民主票選出來，她才會很驚訝怎麼會把普丁講成獨裁者。作家苦苓狂酸，希特勒也是民主選出來的，所以他也不是獨裁者嗎？同理可證：「習近平不是獨裁者，中國武統台灣不是中國的錯」！

鄭麗文稱普丁不是獨裁者引發議論。（圖／翻攝畫面）

稱普丁不是獨裁者引發議論，鄭麗文後來解釋，對於俄羅斯，她希望台灣能夠開拓越多國際關係，交越多的朋友越好。俄羅斯在蘇聯解體後，很快進行民主化轉型，民主選舉在俄羅斯已經行之多年，普丁也是經過民主選票選出來的，她才會很驚訝怎麼會把普丁講成獨裁者。

作家苦苓嘲諷，鄭麗文說「普丁不是獨裁者，他是民主選出來的。」那請問：1.希特勒也是民主選出來的，所以他也不是獨裁者嗎？2.賴清德也是民主選出來的，國民黨憑什麼說他獨裁？

苦苓更大酸，「普丁不是獨裁者，俄烏戰爭並不是俄羅斯的錯」？同理可證：「習近平不是獨裁者，中國武統台灣不是中國的錯！」、「鄭麗文我懂妳」。

