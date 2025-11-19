鄭麗文稱普丁不是獨裁者 蕭美琴：執政黨完全不認同

副總統蕭美琴說，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法。 圖：總統府提供

副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體專訪，內容今（19）日播出。針對國民黨主席鄭麗文稱，俄羅斯總統普丁不是獨裁者，蕭美琴表示，「我們在這一點上顯然存在分歧，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法。」

蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，並提到地緣政治、台灣國防安全及整備、中俄關係與俄烏戰爭、台灣與立陶宛雙邊合作等議題，訪談內容今日播出。

針對北京與莫斯科之間是否有合作跡象？蕭美琴回應表示，現在確實是極為動盪的時期，地緣政治也變得格外複雜。自俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」以來，已清楚看到這些威權國家之間的合作跡象，而且不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓。

蕭美琴並說，立陶宛和台灣同為熱愛自由的民主國家，且鄰近具侵略性的威權國家，有必要共同應對這種局勢。即使地理位置相距遙遠，但確實面臨許多必須應對的共同挑戰。

詢及俄羅斯與中國未來可能在軍事上協同行動，藉此分散美國與西方的應對能力。蕭美琴表示，烏克蘭總統澤倫斯基先前曾指出，中國似乎並不希望看到烏俄戰爭結束。此外，中國一直是俄羅斯的重要夥伴，不僅在經濟上，也包括供應工業零組件等方面，提升俄國延長戰事的能力。

蕭美琴指出，中俄正在共享同一套作戰手冊；這不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。此外，在社群媒體上出現大量的假新聞和操作不實訊息，也都呈現高度共通性。正因為中俄共享相同的操作手法，也再次凸顯出民主國家必須攜手合作，共同應對挑戰的重要性。

針對鄭麗文稱普丁不是獨裁者，也不認為普丁應該為入侵烏克蘭負責，倘若未來台灣政權更迭，是否可能走向更親俄的立場？蕭美琴認為，「我們在這一點上顯然存在分歧，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法。」她強調，絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及努力為台灣爭取來的價值。事實上，台灣和立陶宛一樣，都是非常年輕的民主政體。直到1990年代才舉行首次總統選舉，那是第一次自由選舉總統，接著在2000年選出第一位民進黨總統。

蕭美琴指出，做為年輕的民主政體，台灣當然面臨許多挑戰，特別是在中國大規模散播假訊息的外在地緣政治環境下。但同時，台灣人民熱愛自由，普遍對烏克蘭人民的處境深感同情，也正因如此，台灣政府及許多民間部門人士都積極提供烏克蘭人民人道援助，並與立陶宛、捷克和波蘭等國政府合作，支援該地區的難民及庇護設施。她並提到，「我們正處於複雜的時代，面對威權國家不斷採取激進作為，不能再坐視不理，而為了確保維護共同價值及利益，還有很多工作要做。」

