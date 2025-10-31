鄭麗文稱普丁不獨裁 林月琴驚呼「比萬聖節可怕」：藍營亂扣帽子黨紀處份？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

明日接任國民黨主席的鄭麗文，日前接受外媒專訪時稱，普丁是俄羅斯民選出的總統，並非獨裁者，引起熱議。對此，民進黨立委林月琴今（31）日直呼，鄭麗文發言的驚悚程度，比萬聖節還可怕，若未來有藍營人士扣總統賴清德「獨裁」帽子，國民黨是否會祭出黨紀處份？

林月琴直呼，鄭麗文說普丁不是獨裁者，是民選出來的、不能扣人家帽子，「Are you serious ?」（資料照）

鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪，談及台灣跟烏克蘭都面對獨裁者威脅時，她說，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，這樣一個帽子扣上去也太不公平，甚至嗆記者國際情勢「我比你熟多了」。

林月琴在臉書上直言，國民黨即將上任的主席鄭麗文，接受德國之聲專訪，談兩岸、談國防、談烏俄戰爭，不但多次槓上主持人，內容的驚悚程度比萬聖節還可怕！說普丁不是獨裁者，是民選出來的、不能扣人家帽子，「Are you serious ?」

林月琴指出，普丁是世界上公認的獨裁者，俄羅斯也和中國被評比為「不自由國家」，不管是透過「選舉」方式鞏固自己的政權、還是發動戰爭，媒體、司法、軍隊都被掌控在普丁身上。

林月琴也對鄭麗文提出質疑，「你整天在『最自由』的國家扣賴清德總統『獨裁』帽子，現在卻說『不自由』的俄羅斯總統普丁是『不獨裁』、不能扣他帽子。你要不要聽聽看你在說什麼？那如果國民黨有人扣賴清德『獨裁』帽子的時候，鄭主席，你要不要出來譴責一下、順便黨紀處份？」

此外，綠委沈伯洋遭中國重慶公安局立案調查，在野今天拒簽「中共試圖侵犯我國主權」譴責文，林月琴忍不住痛批，當我們被「獨裁」中國欺負的時候，你們又不保護台灣，只會在立法院亂搞、不聽民意，這才是真正的「獨裁」。

