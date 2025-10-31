鄭麗文稱普丁非獨裁者 吳崑玉怒批「這句」

【論壇中心／綜合報導】國民黨主席當選人鄭麗文接受媒體《德國之聲》的專訪，訪談中鄭麗文表示「普丁並不是獨裁者！他是民主選出來的領袖，這樣子的帽子扣上去太不合理，也不太不公平」，這番話讓記者大為震驚，表示「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」。

專欄作家吳崑玉今日在《頭家來開講》節目中批評，鄭麗文做為一個黨主席，完全沒有準備好一個國際格局的發言，把《德國之聲》的專訪，當成是在上政論節目，跟記者吵架、拌嘴，吳崑玉表示，身為一個政黨的黨主席，要去接受一個媒體的專訪，首先必須先搞清楚是什麼單位，吳崑玉指出，《德國之聲》是德國很主要的媒體與發言機構，背後依循的是德國人的價值，鄭麗文沒有搞清楚《德國之聲》的背景，也沒有弄清楚德國人現在對於俄烏戰爭的價值是什麼，德國人很明顯就是全力支援烏克蘭，普丁就是一個侵略者，「現在鄭麗文卻跟人家辯這個事情，國民黨的外交是這樣子做的嗎」？

