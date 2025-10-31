鄭麗文稱普丁非獨裁者 吳志中：照這邏輯海珊也不是

外交部次長吳志中。資料照，李政龍攝



國民黨主席當選人鄭麗文接受「德國之聲」訪問時，表示俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而是民選領袖，引發討論。外交部次長吳志中今天（10/31）表示，如果按照這種邏輯，伊拉克前總統海珊也不是獨裁者。

鄭麗文接受德國之聲專訪，記者指出，「台灣會不會變成第二個烏克蘭，決定權不在台灣，在中國大陸國家主席習近平」，鄭麗文指出，俄烏戰爭根本不應該爆發，而且不是由普丁（Vladimir Putin）片面決定，她更提到普丁並不是獨裁者，是民主選出來的。鄭也說，台灣不會是第二個香港，但台灣可能變成第二個烏克蘭。

廣告 廣告

吳志中今天到立法院前受訪時表示，歐洲應該不是這樣的看法，如果按照這種邏輯，海珊（Saddam Hussein）也不是獨裁者，因為海珊也是透過選舉出來的，這樣的認知，跟他過去擔任駐法代表時的認知，非常不一樣。如果根據這樣的認知，台灣跟歐洲交往時，概念可能完全不一樣。

對於鄭麗文稱台灣不可能成為第二個香港，但可能成為第二個烏克蘭，吳志中回應，中國想要把台灣問題內政化，香港民主當初是有國際條約保護，1996年英國跟中國簽訂條約，保證香港50年一國兩制不變，但全世界普遍認為香港是中國的一部分，所以香港民主在2019年被摧毀，這是外交上清楚的認知。

吳志中說，中國目前的論述就是把台灣「中國內政化」，一旦台灣被中國內政化，中國未來要做什麼事要處理台灣，其他各國都不能再講話，所以要避免台灣被中國內政化，「我們跟中國絕對是不同的國家」，這是外交上全力在做的。

更多太報報導

若有鄭習會 鄭麗文：化解過去的歷史歧見、展現促成兩岸和平誠意

鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」掀波！ 民進黨：錯誤言論重傷台灣形象

鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 民進黨批：國民黨已淪為侵略者附庸小弟