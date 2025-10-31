鄭麗文稱普丁非獨裁者「是民主選出的領袖」 林志潔：刷新了獨裁的定義

鄭麗文稱普丁不是獨裁者，引發各界熱議。（鏡報林煒凱）

明（11月1日）將就任中國國民黨主席的前立委鄭麗文，近日接受《德國之聲》專訪，期間她提到俄羅斯總統普丁不是獨裁者，因為普丁是透過民主選票產生的總統，不只讓訪問的記者震驚，也引發各界譁然。陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔也不禁直呼：「依照鄭主席講法，只要有選舉就不會是獨裁，真是刷新了獨裁的定義。」

《德國之聲》鄒宗翰訪問時提到，歐洲人從俄烏戰爭認知到，如果戰爭要爆發，能夠決定的是這個獨裁者，而不是民主政權。然而鄭麗文卻說她不認為俄烏戰爭是否爆發是普丁決定的，還強調「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。

鄒宗翰聞言震驚表示，她這番說法開啟了新的國際理論，並問為何普丁不是獨裁者？鄭麗文說，俄羅斯已經民主化很多年，全世界沒有一個完美的民主社會，就算是美國都有民主非常多的問題有待改革，但既然是一個透過民主選票產生的總統，就不能夠說他是個獨裁者，「這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平。」

這番話引發網路許多議論，因為過往國民黨經常批總統賴清德獨裁，政治粉專「Mr.柯學先生」就狠酸，「國民黨的神邏輯！普丁不是獨裁者，但賴清德是！」律師陳怡凱也在粉專「一個律師的筆記本」發文表示，如果俄羅斯那種「選舉」也能算是「民主選出來的領袖」，那世界上應該就沒有獨裁者了。他也提到，蔡英文、賴清德又何嘗不是民主選出來的領袖，「而且選舉的正當性比普丁好上太多，憑什麼說他們獨裁？」

翻出獨裁定義打臉 林志潔酸鄭麗文應有憲政知識

法律學者林志潔同樣也發文說道，按照鄭麗文的邏輯，只要有選舉就不會是獨裁，「真是刷新了獨裁的定義。」林志潔進一步說明，所謂「獨裁」指的是由一個人或少數人集團，擁有絕對政治權力而不受憲政與法律的限制。

她也舉例，其實很多獨裁政體都有選舉，像是德國的希特勒也是經由選舉產生，而在中國也有「村」選舉，只是候選人們通常都需要先經共產黨的認可，但沒有所謂三權分立、權力集中於共產黨一黨領導。她提到，中共多年來三番五次聲明，絕對不可三權分立，絕對不能司法獨立。

林志傑說，很多極權體制的選舉只不過是獨裁的包裝，有無選舉和政體是否是獨裁沒有關係，「鄭主席既然是台大法律系畢業，應該要有基本的憲政知識才是。」

