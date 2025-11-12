即時中心／顏一軒報導

國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪談及俄烏戰爭時，竟脫口說出俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引發爭議。對此，外交部長林佳龍今（12）日回應，「鄭麗文對獨裁的見解，已超越了知識的極限，這樣的黨主席真的是在挑戰我們的三觀」。





林佳龍接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》主持人王時齊專訪，先是暢談副總統蕭美琴進入歐洲議會在IPAC演說大放異彩的外交突破；過程中王時齊提問，鄭麗文說普丁不是獨裁者，立委說派人去北約（NATO）會惹惱普丁與俄國？

對此，林佳龍回應，這是某種程度的失敗主義，或讓被侵略的國家投降，全世界理念相近的夥伴此時都已連結在一起，台灣不可能單獨，外界可能認為與中國相比台灣很小，但事實上中國現在在挑戰以規則為基礎的世界秩序。

他強調，對於民主國家而言，台灣是良善夥伴，「誠如蕭副總統在講的，我們除了可以貢獻外，其實很多人是很支持台灣，我們必須要走出去，跟全世界做朋友」。

王時齊追問，台大學妹鄭麗文的言論，有無讓您一跳？對此，林佳龍不諱言，這種邏輯就是，以前蔣介石統治台灣也不是獨裁嗎？蔣介石也可以得到所謂的「萬年國會支持」；而像是北韓領導人金正恩、中國國家主席習近平也一樣。

林佳龍感嘆，鄭的說法已超越知識的極限，因為他是念比較政治學的，對獨裁的定義很簡單，就是為了合法化自己的統治，而操縱選舉，鄭麗文只是暴露自己對民主的無知，「普丁是不擇手段的特務頭子，他的手法大家都知道，他的競爭對手也會被消失，這樣的黨主席真的是在挑戰我們的三觀」。





原文出處：快新聞／鄭麗文稱普丁非獨裁者 林佳龍瞠目結舌：挑戰三觀的黨主席

