鄭麗文稱普丁非獨裁者 民進黨批錯誤言論重傷台灣形象

針對國民黨主席當選人鄭麗文接受外媒專訪時，稱俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)不是獨裁者，而是民主選出來的領袖，民進黨發言人吳崢今天(31日)批評鄭麗文先呼應中共論述，又為獨裁者、侵略者辯護洗白，可怕又錯誤的言論已成為國際笑話，國民黨已和獨裁陣營同一陣線。

吳崢表示，鄭麗文稱普丁「非獨裁者」，但事實是普丁出身自蘇聯情報單位KGB，自1999年掌權後，在總統、總理職位間輪替，修改憲法、取消任期限制讓自己終身執政，更打壓異己與新聞自由，反對者被監禁甚至離奇死亡。吳崢質疑這樣的人在鄭麗文眼中竟不是獨裁者，甚至還將其洗白為民主選出的領袖。

吳崢指出，近年中國與俄羅斯的戰略合作日益緊密，對台灣、印太與全球和平造成威脅，鄭麗文的發言代表了國民黨對威權政權、對侵略者的服膺態度，甚至呼應中國論述，為獨裁辯護、為侵略找藉口，幫侵略者、獨裁者開脫洗白，完全忘記民主自由的代價。

吳崢批評鄭麗文可怕又錯誤的言論儼然已是國際笑話，令人遺憾，且此番言論將對國際民主社會釋放嚴重錯誤的訊號，重傷台灣的國際形象。