鄭麗文稱普丁非獨裁者 洪秀柱批：德國之聲不懷好意

國民黨今天（11/01）舉行全國黨代表大會，黨主席新當選人鄭麗文將在今天正式就職，但鄭麗文接受《德國之聲》專訪時，稱俄羅斯總統普丁是民選，「不是獨裁者」，引起各方譁然。國民黨前主席洪秀柱表態挺鄭麗文，批評《德國之聲》專訪都不懷好意，根本是來找人辯論的，洪秀柱還說，普丁是不是獨裁，俄羅斯老百姓最清楚。

洪秀柱今天上午抵達台北市成功高中會場時，回應媒體提問，對新任主席鄭麗文就任後的期許時表示，點出多名黨工涉及造假連署遭起訴的問題，直言鄭麗文上任後，首先要處理的是罷免案後遺留的問題。

洪秀柱說，「有那麼多黨工出了些問題，甚至有的還沒浮上檯面，未來可能面臨一段漫長的法律訴訟之路，這對主席來說會非常辛苦」。此外，人事安排也是黨務穩定的關鍵，「人事安排好是助力，安排不好就可能成為問題」。他表示，黨務工作說難不難、說簡單也不簡單，但相信以鄭麗文的聰明才智與過去的歷練，應該能夠「遊刃有餘」。

對於鄭麗文日前接受外媒《德國之聲》專訪時，與外媒記者激辯，鄭麗文也說普丁是民選的、「普丁不是獨裁者」等語，引發爭議，洪秀柱直言：「《德國之聲》的訪問一向不懷好意，因為我也接受過，他們不是在訪問，而是在辯論。」

洪秀柱也說，普丁是否獨裁應由俄羅斯人民自行評價，而非外界評論。而每個國家有不同的體制，「只要能讓人民生活安定，就是好的制度。西方民主不一定完全適合東方社會，重要的是讓人民安居樂業。」

由於洪秀柱受訪時鄭麗文不到一小時後就在全代會正式接棒黨主席，洪秀柱也以過來人身份勉勵鄭麗文：「做領導人一定要能『任譽任謗』。有人誇你，不要太飄飄然；有人批評，就先檢討自己是不是如此。如果不是，就不用在意。」他強調，只要鄭麗文堅持理想與方向，勇往直前，「就沒有問題，我相信以她的智慧一定能做到」。

在兩岸政策方面，洪秀柱指出，不必將問題講得太複雜，「就按照《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理就好」。

洪秀柱也說，兩岸依照憲法，「主權是相互重疊的，但治權是分開的」，既然最終目標是統一，就應逐步朝和平方向邁進。

洪秀柱最後重申，鄭麗文主張推動「兩岸和平協議」，這並非新構想，而是源自前主席連戰「和平之旅」時與大陸提出的五大願景之一。洪秀柱也說，前主席連戰的四項都實現了，只剩下和平協議未完成。而目前兩岸仍處於敵對、但「停火」的狀態，如果能簽署和平協議，將是友好關係的開始，應在「理性、對等、尊嚴」的基礎上談出未來方向。

