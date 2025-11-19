鄭麗文稱普丁非獨裁者 蕭美琴：執政黨完全不認同

針對國民黨主席鄭麗文日前稱「俄羅斯總統普丁非獨裁者」引發議論，副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體專訪時表示，執政黨完全不認同在野黨領袖的說法，她也相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，會堅定捍衛自由，以及努力為台灣爭取來的價值。

總統府今天(19日)發布新聞稿指出，副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，針對地緣政治、台灣國防安全及整備、中俄關係與俄烏戰爭、台灣與立陶宛雙邊合作等議題進行說明，訪談內容已於19日(台灣時間)播出。

對方首先針對地緣政治詢問副總統，處在動盪時代，立陶宛人擔心可能來自俄羅斯的侵略，台灣則面臨來自中國日益加劇的壓力，這些威脅之間是否有所關聯？北京與莫斯科之間是否有合作的跡象？

副總統表示，現在確實是極為動盪的時期，地緣政治也變得格外複雜，自俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」以來，已清楚看到威權國家之間的合作跡象，而且不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓。副總統並指出，立陶宛和台灣同為熱愛自由的民主國家，且鄰近具侵略性的威權國家，即使地理位置相距遙遠，民主國家仍必須攜手合作，共同應對挑戰。

針對國民黨主席鄭麗文日前接受媒體專訪時，表示「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，也不認為普丁應該為入侵烏克蘭負責，媒體問及倘若未來台灣政權更迭，是否可能走向更親俄的立場？

副總統表示，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，她並強調，相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及努力為台灣爭取來的價值。

副總統說，台灣和立陶宛一樣，都是非常年輕的民主政體，也都面臨許多挑戰，但台灣人民熱愛自由，普遍對烏克蘭人民的處境深感同情，正因如此，台灣政府及許多民間部門人士都積極提供烏克蘭人民人道援助，並與立陶宛、捷克和波蘭等國政府合作，支援該地區的難民及庇護設施，以確保維護共同價值及利益。

對於川普政府甫批准此任期內首度對台軍售，副總統表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據《台灣關係法》評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助。

副總統說，川普政府非常強調盟友與夥伴也要承擔自我防衛的責任，因此，台灣將持續投入更多資源於自我防衛，也會與美國緊密合作，目標是預防衝突及維持和平。

至於立陶宛與台灣的雙邊關係，副總統表示，立陶宛和台灣彼此是新的合作夥伴，兩國有多項成功合作的領域，無人機領域或國防產業也可能是非常重要的合作項目，因為兩國都致力提升國防韌性，並降低對來自不可靠地區零組件的依賴，台灣期待能在這方面與立陶宛合作。

副總統指出，立陶宛是歐洲唯一以「台灣」為名設立代表處的國家，很有勇氣抵擋來自威權社會的各種脅迫，這也凸顯立陶宛在價值外交上的重要性。她表示，立陶宛是台灣堅實的盟友、夥伴，彼此擁有共同理念及共享價值，這是非常新的關係，台灣將繼續在各領域發展實質經濟夥伴關係中尋求機會，雙方也必須在既有關係基礎上持續發展，而這就是進一步合作的動力。(編輯：宋皖媛)