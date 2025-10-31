鄭麗文稱普丁非獨裁者 陳冠廷批：與國際共識背離
國民黨新任黨主席鄭麗文將於明日走馬上任，沒想到接受《德國之聲》專訪時，其中竟稱俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者」，為其辯護稱「這樣子的帽子扣上去太不合理，也太不公平」；身兼烏克蘭國會議員友好協會長的綠委陳冠廷則直呼，「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例。
陳冠廷今（31）日表示，對於鄭麗文專訪時聲稱「普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，感到深切的痛心與遺憾，普丁長期透過操弄選舉、迫害政敵、箝制媒體與司法體系，早已摧毀民主制度的根基。
他指出，這種「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例，作為我國主要政黨的領導人，若對此做出模糊或錯誤的詮釋，不僅與國際共識背離，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。
此外，針對鄭麗文聲稱「不放棄以武力保衛台灣」，卻反對將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）5％ 的言論，陳冠廷直言，防衛決心不能只是口號，如果口頭上主張保衛台灣，卻在實際政策上反對強化國防資源，這樣的矛盾態度，只會削弱外界對台灣戰略誠信的信任。
陳冠廷表示，台灣正面臨威權主義擴張與區域安全挑戰，唯有強化自主防衛能力、確保國防資源充足，才能真正維護和平、避免戰爭，而烏克蘭的今日，就是民主世界低估威權代價的明證，當我們面對威脅時，模糊的價值與遲疑的決心，永遠無法換來真正的和平。
